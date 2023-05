Apenas cuatro fechas quedan para que termine la primera rueda del Campeonato Femenino 2023. Los grupos ya se están definiendo y son varios los equipos que saben de antemano si pelearán por el título o por el descenso; la fecha 10 será clave para definirlo.

El sábado 3 de junio se desarrollará completa la fecha. Los primeros cuatro partidos serán en paralelo y todos a la misma hora: 11:00 am. ¿El problema? A las 10:00 horas se dará el puntapié inicial a la final de la Women’s Champions League entre FC Barcelona y Wolfsburgo.

El plato de fondo de ese horario será el clásico universitario entre U de Chile y la UC, que se jugará en el Santiago Bueras. En paralelo también va U de Conce vs Colo Colo, en El Morro, y también Cobresal vs Iquique, en el Municipal de Puente Alto y Audax Italiano vs Puerto Montt, en el Bicentenario de La Florida.

Luego, a las 14:00 horas, se jugará un partido clave por la zona alta. Deportes Antofagasta recibirá en el estadio Ascanio Cortés de Tocopilla a Santiago Morning; las Pumas siguen invictas como locales y el Chago sumó su tercera derrota en la temporada este fin de semana ante la U.

Finalmente, el turno de las 15:30 trae dos desafíos. Por un lado está O’Higgins vs Palestino, en el Monasterio Celeste, y también el partido aurinegro entre Coquimbo Unido y Fernández Vial, en el Complejo Las Rosas.

Los siete partidos se jugarán el mismo día, principalmente porque la fecha 11 del Campeonato Femenino 2023 se jugará a mitad de semana. Así, los clubes tienen al menos tres días de descanso antes de disputar sus partidos venideros, que serán todavía más cruciales de cara a la segunda rueda.