El partido de la fecha 9 del Campeonato Femenino 2023 se jugó este domingo en el estadio Juan Carlos Orellana de Pudahuel. Universidad de Chile visitó a Santiago Morning en un duelo clave por la cima de la tabla de posiciones. Fue un partidazo, que terminó en triunfo azul por tres a dos.

El encuentro comenzó muy friccionado y estuvo marcado por el roce. El 1T estuvo marcado por acercamientos de parte de ambas escuadras; pese a que la U era superior y dominaba más el balón, el Chago anulaba bien al mediocampo de las Leonas y la portera Fernanda Cárdenas se lució.

No fue sino hasta la segunda mitad que llegaron los goles y cambió el talante del partido. Apenas en el minuto 65, Rebeca Fernández logró descolgarse y definió sola luego de los espacios que le dejó la defensa de Santiago Morning. Rebecrack recibió un pase profundo y sin rival logró meterse hasta el fondo.

Dos minutos más tarde llegaría la segunda cifra para el equipo de Nicolás Bravo. Un penal sobre Daniela Zamora se convirtió en el 2-0, luego de que Ana Gutiérrez pateara desde los 12 pasos. Si bien Fernanda Cárdenas adivinó el lado, el balón de la ’14’ azul entró sin problemas.

Pero las bohemias querían la victoria y poco más tarde comenzó la fiesta del Chago. A los 73′ llegó el descuento de Sofía Hartard, quien metió el balón de media distancia. Asimismo, a los 79′, Fernanda Pinilla fue expulsada por doble amarilla, luego de ponerle un pelotazo a una rival.

A Universidad de Chile no le vino bien la expulsión, porque no supieron pararse bien en la cancha. Dicho y hecho, el elenco que dirige Paula Navarro se aprovechó de la situación. Al minuto 88′, la recién ingresada Naiara Kapstein consiguió marcar el 2-2 que no fue definitivo.

Sin embargo, en el tiempo de adición, llegó el descuento de Yessenia Huenteo, que le dio su novena victoria consecutiva a Universidad de Chile, que lleva 100% de rendimiento y 27 puntos. Siguen líderes, mientras que el Chago se mantiene tercero con 19 unidades.