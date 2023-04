La fecha 6 del Campeonato Femenino 2023 está a la vuelta de la esquina. Justo después de disputar la quinta jornada el fin de semana que está por comenzar, del 29 y 30 de abril, la sexta se adelantó para mitad de semana, es decir, se desarrollará entre el miércoles 3 y jueves 4 de mayo.

El motivo es simple: el domingo 7 serán las elecciones de Consejo Constitucional. Como el voto es obligatorio en esta ocasión, la ANFP optó por adelantar la jornada y celebrarla a mitad de semana. Seis de los partidos serán el miércoles, mientras que apenas uno fue programado para el día jueves.

La fecha 6 partirá con cinco partidos en paralelo, a las 11:00 horas. ¿Cuáles son? Coquimbo Unido vs Universidad Católica en el Complejo Las Rosas, Fernández Vial vs Colo Colo en el estadio Municipal de Hualqui y O'Higgins vs Universidad de Concepción en el estadio Patricio Mekis.

A ellos se suman Santiago Morning vs Deportes Iquique, en el estadio Modelo de Pudahuel, y finalmente Palestino vs Deportes Puerto Montt, en la cancha 2 del Municipal de La Cisterna. Asimismo, desde las 12:00 horas, Deportes Antofagasta recibirá a Cobresal en el estadio Ascanio Cortés de Tocopilla.

El único partido de la fecha 6 del Campeonato Femenino 2023 que se jugará el 4 de mayo será el que protagonicen Universidad de Chile y Audax Italiano. Está programado para las 15:30 horas del jueves, nuevamente en el estadio Santiago Bueras.

Programación fecha 6 Campeonato Femenino 2023

Miércoles 3 de mayo

Palestino vs Deportes Puerto Montt | 11:00 horas | Cancha 2 estadio Municipal de La Cisterna

O'Higgins vs Universidad de Concepción | 11:00 horas | Estadio Patricio Mekis

Fernández Vial vs Colo Colo | 11:00 horas | Estadio Municipal de Hualqui

Coquimbo Unido vs Universidad Católica | 11:00 horas | Complejo Las Rosas

Santiago Morning vs Deportes Iquique | 11:00 horas | Estadio Juan Carlos Orellana

Deportes Antofagasta vs Cobresal | 12:00 horas | Estadio Ascanio Cortés

Jueves 4 de mayo

Universidad de Chile vs Audax Italiano | 15:30 horas | Estadio Santiago Bueras