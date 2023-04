En una transmisión histórica para el fútbol femenino, RedGol y la Universidad de Chile sumaron más de 160 mil visualizaciones de un partido que terminó con triunfo para las leonas por 3-0. En conversación con RedGol Fem, Cecilia Pérez, vicepresidenta de Azul Azul habló acerca del éxito del partido más llamativo del fútbol jugado por mujeres.

En primer lugar, la ex ministra de Estado se refirió a la victoria de la U sobre su clásico rival y comentó que su sensación "no puede ser otra más que de felicida absoluta. Ver jugar a las leonas con ese nivel, con ese tremendo marco de público, ante nuestro rival más tradicional y ganar de forma tan contundente, es una satisfacción total".

"Aunque se nos fueron algunas jugadoras importantes y hubo cambio de entrenador al final de la temporada pasada, el club se preocupó de reforzarse debidamente y mantener un plantel altamente competitivo, como ha quedado demostrado en lo que va de torneo. El equipo más goleador, sin recibir goles en contra. Esto es fruto de un proceso muy serio y de convicción por desarrollar el fútbol femenino", agregó la vicepresidenta.

¿Qué le pareció la cantidad de hinchas que acompañaron al equipo?

Como te dije, el marco de público fue notable. Casi 5.000 hinchas que no pararon de alentarlas en ningún minuto. Llegaron mujeres, hombres, niños y niñas. ¡Llegó la familia! algo que hoy se agradece en nuestro fútbol. Cuántos clubes de Primera División del fútbol masculino quisieran este marco de público. Hoy las leonas llevan más público al estadio que muchos de estos clubes. Nuestros hinchas están en todos los partidos donde ellas juegan y ellas cumplen dejando todo en la cancha. También hay que destacar que hubo un muy buen comportamiento de nuestros hinchas, que sólo se dedicaron a apoyar y disfrutar el enorme partido de nuestras jugadoras.

Entre las redes de la U y Redgol se sobrepasaron las 160 mil reproducciones del superclásico: ¿Qué le dice eso sobre el interés en el fútbol femenino?

Qué te puedo decir. Hay que terminar con el mito de que el fútbol femenino no capta interés. Los datos que me entregas son una prueba gráfica de eso. Mientras más plataformas crean y compartan el fútbol femenino, más crecerá esta industria. Por eso en la U dimos la pelea con nuestro presidente Michael Clark, para que la temporada del fútbol femenino sea larga y no de pocas semanas, como se manejó en algún momento entre los dirigentes del fútbol chileno.

¿Cuál es el plan que tiene la U para hacer seguir creciendo el fut fem?

Lo primero es mantener las excelentes condiciones en que hoy trabajan las leonas, y mejorarlas, obviamente. Queremos mejorar, por ejemplo, la tecnología para que nuestras jugadoras entrenen a nivel más alto todavía. Ese es uno de nuestros planes inmediatos. Este año queremos nuestra revancha y ganar el título que perdimos en la final del año pasado. También queremos ganar el Chile 2 e ir a la Copa Libertadores por cuarto año consecutivo.

Por otro lado, vamos a seguir trabajando el fútbol formativo, porque, así como nos propusimos con el masculino, nuestro plan es que la gran mayoría de las jugadoras del primer equipo sean formadas en la U. Además, en el club creemos firmemente en el fútbol femenino y su profesionalismo. Hoy estamos por sobre el cumplimiento que exige la ley, que señala que en octubre de este año un 50 por ciento de las jugadoras deben tener contrato. Nosotros estamos con un 80% con contrato por una o dos temporadas. Y el 20% restante también recibe apoyo económico.

Usted va a todos los partidos de las leonas, cuál es la importancia de que dirigentes tengan ese compromiso con sus equipos femeninos?

Obviamente es fundamental que la dirigencia crea en el fútbol femenino para dar señales reales de desarrollo. En el caso de la U, no es solo un tema mío. El presidente Michael Clark es quien empuja el carro del fútbol femenino, si no fuera por su convicción, nada se podría hacer en la U. En mi caso, estoy disponible a colaborar en lo que sea necesario. Porque como Michael Clark, también creo profundamente en lo que estamos haciendo con las leonas. Y, además, lo disfruto. Lo paso muy bien compartiendo con las jugadoras, el cuerpo técnico, con las jugadoras del fútbol formativo. En general, disfruto estar en la U y eso nos motiva a todos y todas a seguir trabajando y seguir creciendo.