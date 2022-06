Christiane Endler se refirió a las sensaciones que le ha dejado su año cargado de éxitos. La portera y capitana de la selección chilena femenina comentó que sigue con las mismas ambiciones y ganas de seguir jugando luego de obtener el premio The Best, la Champions League y el bicampeonato en Francia.

Christiane Endler ha pasado un año de lujo. La capitana de la selección chilena se coronó campeona de la Champions League y bicampeona de la liga francesa junto al Olympique de Lyon, además de recibir el premio The Best como la mejor portera del mundo del 2021.

Pese a una temporada llena de éxitos que la ubica entre los nombres más grandes de la historia del fútbol chileno, Tiane se mantiene aterrizada. Así lo dijo en una entrevista con T13, la que realizó mientras prepara el último amistoso de la Roja antes de viajar a Colombia para la Copa América.

“Lo vivo normal. Que te nombren la mejor del mundo no cambia en nada mi manera de ser. Sigo con las mismas ambiciones, las mismas ganas de seguir jugando y entrenando. En mi persona-futbolista no cambia mucho”, partió diciendo la portera nacional.

Pero sí reconoce que lleva una importante mochila: toda su trayectoria la ha convertido en una referente para las futuras generaciones y esas niñas que miran hacia el fútbol profesional como un futuro.

"Es lo que más te llena como persona, saber que estás ayudando a otras niñas a que persigan sus sueños, luchen por lo que quieran ser, que tengan esa guía que no tuvimos cuando eramos niñas. Esa es la idea: que sea un poquito más fácil el camino para las que vienen", aseguró.

La portera también se refirió a Marcos Cornez, preparador de arqueros que le sugirió que cambiara su posición de delantera, con la cual llegó ilusionada a probarse, y se ubicara bajo los tres palos. El ex arquero nacional falleció horas antes de que Tiane se quedara con la Orejona.

"Desde el primer minuto me encantó el arco. Siempre me gustó muchísimo la responsabilidad que se tiene y el rol de liderazgo innato que hay que tener para ser arquero. Siempre me llamó la atención, así que fue un cambio súper positivo. No puse ninguna resistencia", comentó.

"[Su muerte] fue dura, lo procesé en el bus. Fue un día de muchos sentimientos, mucha emoción. Pero también lo vi como una oportunidad para homenajearlo y que se sintiera orgulloso de lo que había hecho. Fue difícil celebrar tanto sabiendo lo que había pasado, como que él buscó una rara, triste y linda coincidencia", concluyó.