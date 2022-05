Una terrible noticia marca la previa de la disputa de la final de la Women's Champions League, que tendrá por primera vez a una chilena en cancha, Christiane Endler, quien custodiará la valla del Lyon francés ante Barcelona de España, en Turín. El destino quiso que justo esta mañana falleciera su mentor, el histórico portero chileno Marco Cornez.

El golero nacido en Valparaíso hace 63 años, y que es padre biológico del entrenador Nicolás Córdova, dejó de existir tras una extensa agonía producto del cáncer, a primera hora de hoy. En su dilatada carrera, vistió las camisetas de Palestino, Linares, Magallanes, Universidad Católica, Antofagasta, Regional Atacama, Everton y Coquimbo Unido.

El golero fue mundialista con la selección chilena en España 1982 y sumó 22 partidos con la camiseta de la Roja absoluta, con presencia en seis ediciones de la Copa América entre 1983 y 1995. Además, destacó por su habilidad para anotar una decena de goles en su trayectoria y por sus tres títulos nacionales, uno en Palestino y dos en Universidad Católica.

Pero quizás su mayor aporte a la actividad llegó de la mano de las mujeres, al alero de la mejor futbolista de la historia del fútbol chileno, Christiane Endler. Cornez trabajaba junto a Nibaldo Hidalgo en la selección femenina Sub 17, cuando conoció a Tiane en una prueba como delantera.

"Christiane llegó un jueves a Juan Pinto Durán. Fue en 2007. La vi y por biotipo (1,83 mt) dije que estaba pintada para el arco, más teniendo juego de pie y un remate potente", explicó al diario El Mercurio. Luego les hizo la sugerencia a sus padres y a la semana siguiente, Endler ya entrenaba en la portería.

La misma Endler recordó el momento en 2020. "Siempre tuve nociones de la portería, aprendí a jugar con mi hermano. Me ponía al arco y él chuteaba, no me daba miedo y me tiraba", reconocía la arquera nacional, que se convertiría en la gran figura del fútbol femenino y trascendería a toda la sociedad chilena.

El destino quiso que el mentor de Tiane falleciera justo en la previa de uno de los duelos más importantes de su carrera, el que enfrentará desde las 13:00 horas en el Allianz Stadium de Turín entre Lyon y Barcelona, por el título de la Women's Champions League. Una final histórica que Cornez verá desde lo más alto.