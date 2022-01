Marco Cornez, el que convirtió a Tiane Endler en arquera: "Ella venía con un gen ganador"

El ex arquero de la Roja, Marco Cornez, recibió a Christiane Endler en la selección femenina sub 17 y la transformó de delantera a arquera. Ahora, se muestra orgulloso por el premio The Best que ganó la futbolista.