Históricamente hay polémica al elegir a los mejores futbolistas de la historia de un país, y especialmente de Chile. Don Elías Figueroa ve su trono amenazado por Arturo Vidal y Alexis Sánchez. También se menciona a Claudio Bravo, a Carlos Caszely, a Chamaco Valdés ¿Pero nadie ha pensado en Christiane Endler?

La arquera del Olympique de Lyon ha sido estandarte de la selección femenina en todos sus logros, como su primera presencia en un Mundial y en los Juegos Olímpicos, o el subcampeonato de la Copa América. E individualmente y en clubes, suma títulos de Copa Libertadores, Champions League y el premio The Best a la mejor del mundo en su posición.

Por eso que la capitana de la Roja no rehúye al debate y se ubica junto a Don Elías y compañía, los mejores futbolistas de la historia de Chile. "Creo que sí", sentenció cuando RedGol le consultó sobre el particular. Pero su respuesta llegaría mucho más allá.

"Todos los que hemos representado a nuestro país, que nos hemos dedicado al deporte, no sólo en el fútbol, si no que en el deporte en general, hacemos una carrera sacrificada y damos todo de nosotros para ser lo mejor posible. Algunos destacamos un poco, otros no tanto, pero yo tengo admiración y respeto por todos los deportistas, porque no es fácil", reflexionó Tiane.

Por eso, contestó afirmativamente. "Si, yo me imagino que dentro de esa lista estoy yo y varias de mis compañeras que han logrado cosas importantes para el país, como clasificar al primer Mundial y clasificar a los Juegos Olímpicos. Así que creo que la lista se irá agrandando y cada vez habrá más mujeres en ella", subrayó la arquera histórica.

¿Se puede considerar Tiane Endler entre los y las mejores de la historia? Es un debate que seguramente dará que hablar en los próximos años

La portera, además, hizo un balance de su tremenda temporada en Europa, siendo monarca en Francia y en Europa. "A veces es difícil darse cuenta de lo que estás viviendo. Me costó un poco volver pero ya estamos metidas. Lo que pasó el año pasado fue de buenos resultados pero hubo cosas difíciles. La recompensa es terminar bien el año después de varias lesiones y problemas deportivos en el camino. Estoy feliz y contenta", puntualizó.

Es por eso que Endler espera que todo esto se traspase a la selección chilena con los desafíos que se avecinan. "Espero llevar todo eso a la Copa América. Que todo lo vivido sirva de motivación para mí y la Copa América. Es un plus anímico los logros colectivos, es ir cumpliendo sueños, sirve de motivación para el resto", sentenció.