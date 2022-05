Tiane no se ve lejos del fútbol, incluso una vez que consume su retiro, al que ahora ve lejos. Su meta es aportar al desarrollo del fútbol femenino en Chile, ya sea como DT o dirigencialmente.

Christiane Endler tiene 30 años y, para muchos, está en el peak de su carrera. Una Women's Champions League, un premio The Best a la mejor arquera del mundo y recientemente campeona de la liga de Francia esta temporada, además de muchos reconocimientos individuales, la tienen brillando.

Sin embargo, la portera del Olympique de Lyon no ve cercano el retiro. En entrevista con El Mercurio, Tiane confesó que "mi motivación siempre ha sido pasarlo bien. En los entrenamientos es cuando mejor lo paso. Me encanta la rutina de ser futbolista, la disfruto mucho. Levantarme temprano, hacer esfuerzos, estar lejos de la familia, todo lo hago con ganas"

Endler cree que "soy una privilegiada de hacer lo que me gusta. Sé que cuando no sienta esa alegría de ir a entrenar voy a dejar de jugar", por lo que aún no se ve dejando la alta competencia.

De todos modos, aunque falte tiempo para su eventual retiro, Tiane ya está trazando su futuro. La capitana de la Roja Femenina quiere regresar a Chile y trabajar por el futfem nacional, ya sea como DT o como dirigente.

"No lo tengo muy claro todavía. Sé que quiero seguir trabajando con el fútbol femenino en Chile. Me gustaría seguir aportando al desarrollo de la disciplina. Quizás sea entrenadora o bien aporto desde un cargo administrativo, no lo sé. De todas maneras estaré ligada a esto, siento que es mi labor", manifestó.

Asimismo, Endler fue crítica del compromiso que han demostrado los clubes locales por la disciplina, que no se refleja. "A nivel selección se está trabajando muy bien, pero en el torneo local aún falta, no se ha hecho suficiente. La profesionalización del fútbol femenino es un gran paso, sin duda, pero es importante que los clubes se pongan la camiseta y trabajen a la par", expresó.

"Creo que, en cierto modo, mi éxito ha obligado a dar estándares mayores al fútbol femenino. Sobre todo en la selección, donde hemos tenido avances en términos de condiciones y preparación para los torneos. Sé que mi presencia ha influenciado estos cambios y ha puesto presión a los dirigentes para que estén en el nivel que corresponde", cerró.