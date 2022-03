Para Carla Guerrero, mientras en el Campeonato Femenino no haya compromiso de parte de los clubes, este no será competitivo y no habrá buenos resultados en torneos internacionales.

Carla Guerrero es una futbolista histórica. Ningún futbolista, hombre o mujer, ha ganado tantos títulos del Campeonato Nacional chileno como ella, que tiene 15 (13 con Colo-Colo, 1 con Everton y 1 con Universidad de Chile). Por esa razón, la Jefa recibió este lunes su estrella en el Paseo de la Fama del fútbol chileno, y se convirtió la primera jugadora que es homenajeada por la ANFP de esta forma.

En el estreno de su estrella, Guerrero aprovechó de referirse a la profesionalización del fútbol femenino. Para la zaguera de la Roja Femenina, es importante que las instituciones se comprometan con sus ramas porque eso perjudica a todo el torneo nacional, además de hablar del caso Deportes Antofagasta.

"Creo que para nosotras, que se profesionalice esto, es importante. Dimos un paso súper grande en el fútbol femenino. Al menos yo, y varias de nosotras, esperamos que esto siga, que los clubes apoyen al fútbol femenino. Es difícil, pero espero que mejore para nosotras. Soy realista y sé que no es un cambio de la noche a la mañana, es progresivo, pero vamos por buen camino", comenzó.

Sin embargo, para Guerrero "aunque hemos avanzado, seguimos igual. Seguimos sin que los clubes apoyen al fútbol femenino, suspendiendo partidos del fin de semana porque Antofagasta recién le prestó cancha a las niñas; seguimos en lo mismo. Creo que estamos en una etapa en que han pasado cuatro años y hemos avanzado, sí, pero creo que ya deben ser pasos más firmes", agregó la defensora.

"Comprometer a los clubes que tengan a las niñas, independiente de si les tienen un contrato o no, porque no pido eso, pero que haya compromiso. Que las tengan y hagan que el campeonato sea competitivo, porque después nosotras queremos ir a enfrentar Copa América o Libertadores, y por eso quizás nos ganan y vienen las críticas, porque el campeonato no es tan competitivo. Necesitamos eso", disparó.

La U es el equipo que más goles ha anotado en las primeras dos fechas del Campeonato Femenino 2022, con 17: nueve a Everton y ocho a Huachipato. Para Guerrero, no obstante, eso le impide analizar bien a las Leonas, porque son equipos no profesionales y que no compiten al mismo nivel, con el respeto que le merecen sus colegas.

"A Universidad de Chile lo veo súper bien, pero no puedo pensar en la U ganar 8-0 o 9-0, porque no es competitivo. Quizás en la tercera fecha podamos ver a la U contra Palestino y decir 'pucha, hay que mejorar esto, avancemos en esto'. Pero veo bastante bien al equipo, el grupo sigue muy unido, que es lo que me gusta", cerró.