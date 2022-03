ANFP confirmó la programación de la fecha 2 del Campeonato Nacional Femenino 2022. Deportes Antofagasta volvería a las canchas después de librar en la jornada 1, y su rival sería Colo-Colo. El partido fue programado para el domingo 13 de marzo a las 12:00 horas en el estadio Monumental originalmente.

Sin embargo, este martes se confirmó la suspensión definitiva del partido. Las Albas no podrán recibir a las Pumas, que siguen retrasando su debut en el certamen. De momento, no hay reprogramación y no se sabe cuándo se jugará, aunque todo indica que será mientras la selección chilena Sub 20 dispute el torneo Sudamericano en abril.

¿Los motivos? Deportes Antofagasta retomó los entrenamientos hace dos semanas, en una cancha de baby fútbol, con solo un miembro del cuerpo técnico. Por esa razón, hace una semana volvieron a suspender su breve pretemporada, como huelga, porque el club no se estaba haciendo responsable y su nueva DT aún no estaba en Chile.

Sin embargo, las nortinas volvieron a entrenar este lunes, ya de manera defintiva, y bajo las órdenes de Angie Vega. Si se considera, no obstante, que no han tenido suficiente tiempo de preparación, es que la asociación determinó posponer el partido hasta nuevo aviso, para así evitar lesiones de gravedad.

La comisión médica de la ANFP recomienda que haya al menos tres semanas de entrenamientos antes de disputar el primer partido de la temporada, ya que eso reduce significativamente la posibilidad de cortes de ligamento, fracturas por estrés o dolencias más graves.

En el caso de Antofagasta, todo indica que volverán a las canchas el fin de semana del 20 de marzo, cuando tengan que recibir a Everton. Ese día se jugará la fecha 3 del Campeonato Nacional Femenino 2022.