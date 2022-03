El Paseo de la Fama del fútbol chileno fue inaugurado en octubre de 2019, cuando Esteban Paredes se convirtió en el máximo goleador nacional con 216 anotaciones, luego de superar a Francisco 'Chamaco' Valdés. En la actualidad, cuatro estrellas han sido descubiertas.

Además del Tanque, José María Buljubasich y la selección chilena que fue medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 habían recibido su conmemoración, que este lunes sumó a su primera mujer: Carla Guerrero, la futbolista que más títulos ha ganado en el fútbol chileno, con 15.

Su primer Campeonato Nacional lo obtuvo en 2009, con Everton. Luego, sumó 13 con Colo-Colo: 2010, 2011-A, 2011-C, 2012-A, 2012-C, 2013-A, 2013-C, 2014-A, 2014-C, 2015-A, 2016-C, 2017-A y 2017-C. Su último trofeo, la Jefa lo ganó en la temporada 2021, al convertirse en campeona junto a Universidad de Chile.

Todo esto, además, es sin contar las tres Copa de Campeonas y una Copa Chile Femenina que ganó con el Cacique, club con el que también obtuvo la primera Copa Libertadores Femenina del país, en 2012.

"Estoy muy contenta por el reconocimiento. Aunque diga Carla Guerrero, esto es para todas las futbolistas que día a día luchamos para que el fútbol femenino crezca. Espero que siga, que esto no se detenga. Que el fútbol femenino siga teniendo el apoyo de la ANFP, que hasta el día de hoy ha sido súper bueno; que los clubes sigan apoyándonos, que es muy importante que lo hagan", confesó la Jefa luego de recibir la estrella.

Respecto al rol que tienen las jugadoras para con las niñas y adolescentes que sueñan con ser futbolistas, Guerrero reveló que "me lo tomo con mucha responsabilidad. Lo que hemos venido mostrando desde el 2018, que salimos del anonimato, porque antes ya existíamos, es súper importante".

"Que las niñas se vean reflejadas en nosotras, que su camiseta no diga Alexis Sánchez sino que Carla Guerrero, o Christiane Endler. La responsabilidad que llevamos es súper importante y lo intentamos hacer bien. Me siento orgullosa, me gusta ver niñas con camisetas con los apellidos de nosotras", sentenció.

