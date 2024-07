¿Decisión correcta? Walker echa a su amante y festejará con su ex esposa un hipotético título de la Euro 2024

En enero de este año Kyle Walker se metió en la pata de los caballos al admitir de manera pública un terrible secreto. El defensor del Manchester City transparentó escabrosos detalles de la doble vida que llevaba producto de sus infidelidades.

Por fuera de su matrimonio con Annie Kilner, el jugador de 34 años dos hijos con Lauryn Goodman, su amante. Además, el inglés tuvo otra infidelidad con la modelo Laura Brown, que ya tenía en pausa su relación conyugal y con quien tuvo otro retoño.

“Lo que he hecho es horrible y asumo toda la responsabilidad. Tomé decisiones estúpidas. No puedo imaginar por lo que está pasando Annie. Intenté preguntarle pero hay dolor y dolor”, declaró en su momento Walker a The Sun, medio con el que el defensor rompió el silencio.

Pues buen todo se arrastró a esta Eurocopa 2024, donde Kyle Walker será uno de los protagonistas de la final con Inglaterra este domingo ante España. Increíblemente, esta doble vida del defensor llegó al combinado de los tres leones.

Esto lo decimos porque según soltaron algunos testigos, hubo un encontronazo entre Lauryn Goodman y Annie Kilner en la semifinal de Inglaterra ante Países Bajos. Es más, se menciona que los niños estuvieron presentes.

Annie Kilner ha acompañado a Kyle Walker en esta Eurocopa 2024. Si Inglaterra vence a España, será ella la que acompañe al jugador en los festejos. | Foto: Getty Images.

“Lauryn es vista como una alborotadora y la peor pesadilla de Annie fue encontrarse con ella. Se hablaba de que los asientos de Lauryn estaban a menos de 100 metros de distancia. Annie no quiere tener absolutamente nada que ver con ella”, señaló una fuente a Daily Mail.

La decisión de Kyle Walker

Toda esta situación que hizo que la seguridad en torno a la selección inglesa se reforzara, llegándose a tomar una arriesgada decisión en caso que Walker y compañía terminen venciendo a España y ganando la Eurocopa.

Lauryn Goodman ha vestido con la camiseta de Kyle Walker a sus dos hijos en esta Euro 2024. | Foto: Archivo.

Según reporta el mencionado medio, Lauryn Goodman estará vetada de la zona mixta inglesa y, en caso de que se desaten los festejos, Walker compartirá con Kilner y sus cuatro hijos (Riaan, Roman, Reign y Rezon). Por su parte, Goodman no podrá ser parte de las celebraciones, esto a pesar de viajar a Alemania con uno de los dos hijos que tuvo con el futbolista.

Un ambiente tenso en Inglaterra que de seguro no terminará con el simple pitazo final en esta Euro 2024.

¿Cuándo jugarán Inglaterra vs España la final de esta Euro 2024?

La final de la Eurocopa 2024 está pactada para este domingo 14 de julio a partir de las 15:00 horas de Chile en el Estadio Olímpico de Berlín.

