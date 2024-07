Los fanáticos del fútbol tendrán un domingo 14 de julio de aquellos, ya que se disputarán dos títulos a nivel de selecciones: La Eurocopa y también la Copa América 2024.

En lo que respecta al torneo Europeo, el partido definitorio será entre las selecciones de España vs Inglaterra. Este encuentro se disputará a las 15:00 horas de Chile y en esta nota de RedGol puedes conocer dónde ver el duelo por el oro.

Y si bien en el torneo de Copa América no se ha visto tiempo extra tras un partido que termina en empate, existen muchas dudas sobre qué pasará en la Eurocopa en esa instancia.

Y vaya que existen diferencias entre ambos certámenes, ya que en el Viejo Continente no hubo partido por el tercer lugar entre Países Bajos y Francia. Por su parte, Uruguay quedó tercerco en Copa América, tras vencer por penales a Canadá.

¿Hay alargue si la final de Eurocopa termina en empate?

La respuesta es sí. Tanto en octavos, cuartos, semifinal y la definición por el título, la Eurocopa tendrá tiempo extra en caso que los partidos terminen empatados .

En este caso, si España e Inglaterra empatan en los 90 minutos, deberán jugar dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno, donde el gol de oro no existe, por lo que si un equipo anota un tanto, el partido se deberá seguir jugando.

Si la igualdad persiste en este llamado alargue, el encuentro deberá definirse vía lanzamientos penales, en una especie de hipotética revancha para los ingleses, tras haber perdido la pasada final de la Euro ante Italia desde los 12 pasos.

Y uno que tendrá las miradas puestas sobre su desempeño es Harry Kane, quien podría sumar su primer título profesional y terminar con la llamada “maldición de no ganar trofeos”. El delantero inglés se refirió a la posibilidad de ser campeón y goleador del torneo.

“En última instancia, cuando llegas tan lejos en un torneo, no piensas en la bota de oro, estás pensando en ganar el campeonato y eso es lo único que importa. Así que, por supuesto, como delantero me encantaría marcar, pero si marca otro y ganamos, no me voy a sentir decepcionado”, dijo el “9” inglés.