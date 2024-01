El Manchester City vive un escándalo con el defensor inglés de 33 años, Kyle Walker, como protagonista. Hace unos días se confirmó que el futbolista de la Premier League está separado de su ahora ex pareja, Annie Kilner, tras descubrir una infidelidad del zaguero.

Lauryn Goodman, la amante de Walker, reveló detalles de lo que ya significa una doble vida llevada por el jugador del Manchester City. En las “sombras”, el jugador tenía un hijo con Goodman nacido en 2019 mientras la relación con Kilner estaba en pausa por otra infidelidad con la modelo Laura Brown.

Y hace seis meses, Goodman dio a luz una segunda hija del futbolista. Como si fuera poco, Kilner tiene seis meses de embarazo y espera el cuarto hijo en común con Walker.

Ahora, Goodman dio detalles de la relación paralela que sostenía Walker con ella, revelando las conversaciones con el jugador y cómo le contó el hecho a Annie Kilner.

Relación paralela, dos familias y doble vida

“Kyle estaba feliz ocultando la verdad porque tenía dos familias y tenía miedo de lo que pasaría cuando Annie lo supiera, pero yo seguía diciéndole ‘nuestra hija no puede ser un secreto, es un ser humano’. No quería que ellos se separaran o sufrieran, pero esta situación tenía que salir a la luz por el bien de todos”, dijo Goodman a The Sun.

Complementó que “yo no quería causarle más dolor a Annie ni ser una perra, pero tenía que decírselo porque Kyle estaba demasiado débil para hacerlo”.

“Le decía a Kyle: tienes que decirle a Annie que eres el padre de nuestra hija y que tienes una relación con tus hijos. Necesitamos comenzar el año 2024 de manera libre. Si todos saben cuál es su situación, podrán tomar sus propias decisiones adultas en la vida”, agrega.

Sobre su encuentro con la entonces mujer de Kyle Walker, Goodman contó que “le pedí a alguien que le enviara un mensaje a Annie porque sabía que él estaba fuera jugando para poder hablar con ella y decirle la verdad en privado, de que Kyle era el padre de mi hija. Me dijo: ‘tuve un presentimiento y les decía a mis amigos que era su hija’. Le dijeron que estaba loca. Yo les dije: ‘eso no está bien’. Kyle había negado muchas veces que fuera su hija. No creo que Annie quisiera creer que era verdad, lo cual es comprensible”.

“Annie no paraba de pedirme pruebas, así que le enseñé la prueba de ADN, pero incluso entonces dudó de que fuera verdad hasta que le señalé el nombre de mi hija en los papeles”, sentenció Goodman.

