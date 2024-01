Kyle Walker rompe el silencio tras salir a la luz su doble vida: “No fue intencional, pero me acosté con ella”

Kyle Walker está en el ojo del huracán en Inglaterra tras las graves acusaciones de Lauryn Goodman, su amante, quien hace algunas jornadas soltó escabrosos detalles de la doble vida que llevaba el jugador del Manchester City.

Por fuera de su matrimonio con Annie Kilner, Walker tenía un hijo con Goodman nacido en 2019, además de otra infidelidad con la modelo Laura Brown que ya tenía en pausa su relación conyugal.

Como si esto no fuese lo suficientemente grave, hace seis meses Goodman dio a luz una segunda hija de Walker, todo mientras Kilner tiene seis meses de embarazo y espera el cuarto hijo en común con el jugador.

Con el agua hasta el cogote, el jugador decidió romper el silencio en charla con The Sun, donde declaró que “lo que he hecho es horrible y asumo toda la responsabilidad. Tomé decisiones estúpidas. No puedo imaginar por lo que está pasando Annie. Intenté preguntarle pero hay dolor y dolor”.

“Necesito descubrir por qué hice esto y por qué se produjeron situaciones. Soy humano y he cometido errores dentro y fuera del campo”, agregó el defensor del City al tabloide británico.

Además, el jugador dio detalles de la infidelidad ocurrida en el 2022 al reencontrarse con Goodman, esto cuando debía someterse a una cirugía en la previa del Mundial de Qatar.

“No fue intencional ni premeditado, pero me acosté con ella. Estaban pasando muchas cosas. No es una excusa. Me había roto la ingle y tenía que prepararme para luchar por un mundial”, declaró el jugador.

Para cerrar, Walker reflexionó que “no sé lo que me deparará el futuro. Pero necesitaba dar una explicación. Mi familia y mis hijos ya han pasado por bastante… y yo tengo la culpa”.

Por ahora el defensor del Manchester City de 33 años vive solo en una propiedad que alquila por tres millones de libras esterlinas, según él, ya sin esperanzas de recuperar su matrimonio.

¿Cuándo vuelve a jugar Manchester City?

Los Sky Blues enfrentarán al Burnley por la fecha 22 de la Premier League este próximo miércoles 31 de enero (16:30 hora de Chile) en el Etihad Stadium. El City de momento es sublíder en el torneo inglés con 43 puntos, con un partido menos y a cinco unidades del puntero Liverpool.

