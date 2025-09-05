Un día negro fue el que vivió Felipe Loyola: con la selección chilena perdió ante Brasil en eliminatorias y se enteró que Independiente fue descalificado de la Copa Sudamericana por parte de la Conmebol.

El Pipe, eso sí, jugó el encuentro ante el Scratch sin haberse enterado de la noticia. Así lo señala el periodista Eugenio Salinas, enviado especial de Redgol a través de su canal Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

“Loyola pasó con cara de tostado por la zona mixta, pues hay algo que pocos saben: no se enteró hasta que terminó el partido que a Independiente lo habían sancionado y estaba eliminado de la Copa Sudamericana”, manifestó.

La tristeza de Loyola por el fallo Conmebol

De hecho asegura que la prensa chilena quiso hacerle la consulta. “Estábamos esperándolo para preguntarle, pero pasó por detrás de Suazo (en zona mixta) y se le vio muy abatido”.

“Vivió algo especial, pues la noticia salió cuando los jugadores ya estaban concentrados en el partido, sin celular disponible”, estableció sobre lo que le pasó a Loyola.

Ahora deberá enfocarse en su club en retomar el nivel que mostró en el primer semestre, lo que incluso le permitió sonar como refuerzo del poderoso Bayern Munich de Alemania.

El problema es que el momento futbolístico del Rojo es muy pobre: no ha ganado ningún partido en los seis encuentros del torneo argentino, sumando apenas 3 unidades, por lo que es colista.

El próximo desafío será ante Banfield, como local, el 13 de septiembre, en donde Loyola podrá demostrar que su nivel aún es bastante alto y solamente ha pasado por una racha de mal rendimiento.

