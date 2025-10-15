Universidad de Chile debe enfrentar a Lanús el próximo jueves 23 en el Estadio Nacional, en la ida de las semifinales de Copa Sudamericana. Un encuentro en el que no habrá público local ni visitante, por el castigo que pesa sobre los azules.

Por lo mismo es que el elenco argentino implementó una idea para que sus hinchas puedan reunirse a alentar al equipo, aunque sea a cientos de kilómetros de distancia.

“Aunque no podamos estar ahí, igual vamos a estar. Se vienen cositas”, señalaron en un anuncio que se realizó en las redes sociales del elenco granate.

Recordar que Lanús busca su tercer torneo internacional, por lo que la expectación entre sus hinchas sobre este duelo ante los azules es muy grande.

El afiche de Conmebol para las semis de Sudamericana

Pantalla gigante en Lanús para el duelo contra U. de Chile

Esto debido a que habrá una pantalla gigante en los estacionamientos del Polideportivo aledaño al estadio del elenco del sur de Buenos Aires, en el que se podrá reunir la fanaticada.

Publicidad

Publicidad

“Que nuestro aliento cruce la Cordillera”, es el mensaje que han dado a conocer para que los jugadores sepan que tendrán a la gente apoyándolos a la distancia para este duelo trascendental.

ver también Los cuatro jugadores que recupera U de Chile para recibir a Lanús en Copa Sudamericana

La idea es que sea un evento familiar. El acceso será libre y gratuito tanto para socios como para quienes no lo son. Se podrá acceder desde 16.30 horas, dos horas y media antes del pitazo inicial y habrá mucha comida en foodtrucks.

Para el duelo de vuelta, sí podrán llenar su estadio para buscar la clasificación a la final. El estadio estará en un 100% con hinchas de Lanús, pues lo de la “U” tiene prohibido su ingreso.

Publicidad