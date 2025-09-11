Universidad de Chile comienza a mirar atenta a una de las más recientes decisiones que toma la Conmebol sobre la Copa Sudamericana, y que ya es tema en todo el continente.

Los azules piensan en el duelo ante Alianza Lima por los cuartos de final, pero el camino hacia el último encuentro donde sueñan con levantar una nueva estrella está latente.

En el caso remoto de seguir avanzando, deben mirar hacia la gran final, y que el organismo con sede en Paraguay entregó en las últimas horas importantes novedades sobre el estadio que recibirá la definición.

La decisión de la Conmebol que cambia todo en la Copa Sudamericana: Ojo U de Chile

En abril de este año, la Conmebol eligió como sede para la final de la Copa Sudamericana 2025 a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Específicamente el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera.

Sin embargo, en las últimas horas se tomó la decisión que lo cambia todo en la otra mitad de la gloria, y que Universidad de Chile debe mirar muy atenta.

A través de un comunicado, la Conmebol confirmó que Bolivia pierde la sede de la final de la Copa Sudamericana. “Pese a los esfuerzos realizados, la última inspección técnica al estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra, arrojó datos desalentadores respecto al cumplimiento de los plazos y cronograma de obras y mejoras“, detallan.

En ese sentido, detallan que el plan B se puso en marcha. “CONMEBOL ha resuelto trasladar la sede de la final de la CONMEBOL Sudamericana a Asunción, Paraguay, en la misma fecha programada”, agregan sobre el 23 de noviembre.

Al mismo tiempo, el organismo cuenta que esta designación echa por tierra otras ciudades, entre ellas Santiago de Chile, por el “protocolo establecido para las finales únicas, que dispone que en caso de necesidad de cambio de sede se optará por la ciudad de la edición anterior, que ya cuenta con la infraestructura y la experiencia”.

El aviso con que la Conmebol anunció el cambio para la final de la Copa Sudamericana. Foto: Copa Sudamericana.

¿Por qué Universidad de Chile debe mirar atenta a esta decisión Conmebol?

Universidad de Chile juega los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima, sin la presencia de público por los próximos 14 partidos. En el caso de alcanzar la final, podrá contar con hinchas ya que no está considerado dentro del castigo por la barbarie en Avellaneda.

Cabe destacar que desde el Centro Deportivo Azul, como sus equipos de juristas, han detallado que apelarán a la decisión que comienza a regir el próximo 18 de septiembre.