Las secuelas del castigo que entregó Conmebol a Universidad de Chile e Independiente, por los hechos sucedidos en Copa Sudamericana, son bastante fuertes.

Uno de los que habló al respecto es Juvenal Olmos, ex entrenador de la selección chilena, a quien le pareció mal que el castigo de siete partidos sin público, tanto de local como visitante, fuera igual para cada club.

“Los dos no son responsables. Los que tienen que coordinar, son los locales. Entiendo que tenga un castigo la visita, pero debe ser distinto, no igualitario”, señaló en TNT Sports.

Agregó que “es un sinsentido, estás diciéndole al presidente de Independiente que son tan responsables como tirar una bolsa de orina. Lo más grave es que se pusieron en riesgo vidas que no tenían por qué”.

Juvenal Olmos no entiende que el castigo de jugar sin público sea igual para la U. de Chile e Independiente

Para Juvenal Olmos es un tongo de Conmebol

Juvenal Olmos fue más duro incluso al manifestar que todo esto es un show de Conmebol en primera instancia con los clubes, pues con la apelación de ambos equipos se reducirá la sanción.

Publicidad

Publicidad

“Me huele a tongo. Porque dirigentes de la U y de Independiente se llaman después del castigo, dicen hola qué tal, apelemos juntos y vamos por un castigo de tres partidos solamente”, explica Olmos.

ver también Duro golpe para U. de Chile: los millones que perderá por el castigo de público de Conmebol

“Independiente así pasa piola de la tremenda cagada que se mandaron en Argentina, en cuanto al resguardo de hinchas contrarios. Me huele a eso y tengo buen olfato”, sentenció.

En Universidad de Chile señalaron, tras el castigo, que harán uso de la opción de apelar, para lo cual tienen siete días según estableció Conmebol en el fallo que entregó por parte del Comité Disciplinario.

Publicidad