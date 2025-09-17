Es tendencia:
Copa Sudamericana

Alianza Lima y la enorme ventaja que le lleva a U de Chile en torneos Conmebol en 2025

A diferencia del elenco nacional, el cuadro peruano tiene un vagaje en el presente año que le da "cancha" para la definición continental.

Por Alfonso Zúñiga

Alianza Lima llega con una gran ventaja ante la U por Copa Sudamericana.
© ALEX DIAZ/PHOTOSPORTAlianza Lima llega con una gran ventaja ante la U por Copa Sudamericana.

Un desafío no menor será el que tendrá Universidad de Chile cuando enfrente por los cuartos de final en Copa Sudamericana a la escuadra peruana de Alianza Lima, con su primer desafío este 18 de septiembre en la capital incaica.

Si bien los azules llegan a este encuentro con un importante envión anímico tras adjudicarse la Supercopa ganándole nada menos que a Colo Colo, los “Íntimos de La Victoria” llegan a este encuentro con una enorme ventaja en torneos Conmebol ante los nacionales.

La IA predice el resultado de U. de Chile vs. Alianza Lima por la ida de Copa Sudamericana

La enorme ventaja que Alianza tiene sobre la U

Ambos equipos llegaron a esta instancia tras disputar la fase de grupos en Copa Libertadores, y luego de terminar terceros en sus respectivas zonas, pasaron la fase de Playoffs del certamen continental y ganaron sus llaves en octavos de final.

Sin embargo, existe una diferencia entre peruanos y chilenos en su camino a cuartos de final en Sudamericana. La U disputó a nivel internacional nueve partidos y medio este 2025, si tomamos en cuenta la barbarie de Avellaneda.

A diferencia de los azules, Alianza Lima recorrió el largo camino sudamericano desde la primera fase clasificatoria en Libertadores, donde dejó en el camino, entre otros, a Deportes Iquique y Boca Juniors, en una inolvidable tanda de penales.

¿Cuándo partidos jugaron los “Íntimos” en torneos Conmebol este año?

COPA LIBERTADORES

DÍAPARTIDOFASE
5 de febreroNacional (PAR) 1-1 Alianza Lima1
12 de febreroAlianza Lima 3-1 Nacional (PAR)1
18 de febreroAlianza Lima 1-0 Boca Juniors 2
25 de febreroBoca Juniors 2-1 Alianza Lima (4-5 penales)2
4 de marzoDeportes Iquique 1-2 Alianza Lima3
11 de marzoAlianza Lima 1-1 Deportes Iquique3
1 de abrilAlianza Lima 0-1 Libertad Grupo D
10 de abrilSao Paulo 2-2 Alianza LimaGrupo D
22 de abrilAlianza Lima 3-2 Talleres (ARG)Grupo D
6 de mayoAlianza Lima 0-2 Sao PauloGrupo D
15 de mayoTalleres (ARG) 2-0 Alianza LimaGrupo D
27 de mayoLibertad 2-2 Alianza LimaGrupo D

COPA SUDAMERICANA

DÍAPARTIDOFASE
16 de julioAlianza Lima 2-0 GremioPlayoffs
23 de julioGremio 1-1 Alianza LimaPlayoffs
13 de agostoAlianza Lima 2-0 Universidad Católica (ECU)Octavos de final
20 de agostoUniversidad Católica (ECU) 1-2 Alianza LimaOctavos de final

¿Cuándo se juega este encuentro?

Por la ida de los cuartos de final en Copa Sudamericana, los peruanos recibirán a Universidad de Chile en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima este jueves 18 de septiembre desde las 21:30 horas

