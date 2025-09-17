Un desafío no menor será el que tendrá Universidad de Chile cuando enfrente por los cuartos de final en Copa Sudamericana a la escuadra peruana de Alianza Lima, con su primer desafío este 18 de septiembre en la capital incaica.

Si bien los azules llegan a este encuentro con un importante envión anímico tras adjudicarse la Supercopa ganándole nada menos que a Colo Colo, los “Íntimos de La Victoria” llegan a este encuentro con una enorme ventaja en torneos Conmebol ante los nacionales.

La enorme ventaja que Alianza tiene sobre la U

Ambos equipos llegaron a esta instancia tras disputar la fase de grupos en Copa Libertadores, y luego de terminar terceros en sus respectivas zonas, pasaron la fase de Playoffs del certamen continental y ganaron sus llaves en octavos de final.

Sin embargo, existe una diferencia entre peruanos y chilenos en su camino a cuartos de final en Sudamericana. La U disputó a nivel internacional nueve partidos y medio este 2025, si tomamos en cuenta la barbarie de Avellaneda.

A diferencia de los azules, Alianza Lima recorrió el largo camino sudamericano desde la primera fase clasificatoria en Libertadores, donde dejó en el camino, entre otros, a Deportes Iquique y Boca Juniors, en una inolvidable tanda de penales.

¿Cuándo partidos jugaron los “Íntimos” en torneos Conmebol este año?

COPA LIBERTADORES

DÍA PARTIDO FASE 5 de febrero Nacional (PAR) 1-1 Alianza Lima 1 12 de febrero Alianza Lima 3-1 Nacional (PAR) 1 18 de febrero Alianza Lima 1-0 Boca Juniors 2 25 de febrero Boca Juniors 2-1 Alianza Lima (4-5 penales) 2 4 de marzo Deportes Iquique 1-2 Alianza Lima 3 11 de marzo Alianza Lima 1-1 Deportes Iquique 3 1 de abril Alianza Lima 0-1 Libertad Grupo D 10 de abril Sao Paulo 2-2 Alianza Lima Grupo D 22 de abril Alianza Lima 3-2 Talleres (ARG) Grupo D 6 de mayo Alianza Lima 0-2 Sao Paulo Grupo D 15 de mayo Talleres (ARG) 2-0 Alianza Lima Grupo D 27 de mayo Libertad 2-2 Alianza Lima Grupo D

COPA SUDAMERICANA

DÍA PARTIDO FASE 16 de julio Alianza Lima 2-0 Gremio Playoffs 23 de julio Gremio 1-1 Alianza Lima Playoffs 13 de agosto Alianza Lima 2-0 Universidad Católica (ECU) Octavos de final 20 de agosto Universidad Católica (ECU) 1-2 Alianza Lima Octavos de final

¿Cuándo se juega este encuentro?

Por la ida de los cuartos de final en Copa Sudamericana, los peruanos recibirán a Universidad de Chile en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima este jueves 18 de septiembre desde las 21:30 horas

