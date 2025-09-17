Este miércoles sigue la acción de la Copa Conmebol Libertadores con los duelos de cuartos de final. En uno de los partidazos de esta jornada, River Plate de Paulo Díaz recibirá la visita del Palmeiras en el Más Monumental de Buenos Aires.

Gran encuentro que enfrenta a dos de los equipos favoritos a quedarse con el certamen continental y que en Chile se podrá ver solamente por una señal exclusiva. Conoce todos los detalles de este partidazo, horario, programación y formaciones, en RedGol.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Palmeiras?

El partido entre River Plate y Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores se juega este miércoles 17 de septiembre a partir de las 21:30 horas de Chile , misma hora de Argentina en el Más Monumental de Buenos Aires.

¿Dónde ver ONLINE y TV los cuartos de final de la Copa Libertadores?

El partido entre River Plate y Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores va en vivo y transmitido por la TV de paga en ESPN Premium, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

ZAPPING: 100 (HD)

Adicionalmente, el encuentro irá EN VIVO y vía STREAMING a través de la plataforma de DISNEY+, exclusivamente si cuenta con el plan Premium.

Probables formaciones River vs. Palmeiras: