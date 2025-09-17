Es tendencia:
Copa Libertadores

River Plate vs. Palmeiras: Dónde y a qué hora ver los cuartos de la Copa Libertadores

En un partidazo por cuartos de final, los "millonarios" con Paulo Díaz reciben en el Monumental al "verdao".

Por Franco Abatte

River y Palmeiras se enfrentan este miércoles por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Este miércoles sigue la acción de la Copa Conmebol Libertadores con los duelos de cuartos de final. En uno de los partidazos de esta jornada, River Plate de Paulo Díaz recibirá la visita del Palmeiras en el Más Monumental de Buenos Aires.

Gran encuentro que enfrenta a dos de los equipos favoritos a quedarse con el certamen continental y que en Chile se podrá ver solamente por una señal exclusiva. Conoce todos los detalles de este partidazo, horario, programación y formaciones, en RedGol.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Palmeiras?

El partido entre River Plate y Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores se juega este miércoles 17 de septiembre a partir de las 21:30 horas de Chile, misma hora de Argentina en el Más Monumental de Buenos Aires.

¿Dónde ver ONLINE y TV los cuartos de final de la Copa Libertadores?

El partido entre River Plate y Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores va en vivo y transmitido por la TV de paga en ESPN Premium, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN Premium
VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
ENTEL: 241 (HD)
CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
GTD/TELSUR: 70 (SD)
MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
TU VES: 522 (HD)
ZAPPING: 100 (HD)

Adicionalmente, el encuentro irá EN VIVO y vía STREAMING a través de la plataforma de DISNEY+, exclusivamente si cuenta con el plan Premium.

Probables formaciones River vs. Palmeiras:

  • River Plate: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta/Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño/Juan Fernando Quintero, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
  • Palmeiras: Weverton; Agustín Giay/Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista/Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.
