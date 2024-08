José Enamorado fue probablemente el jugador más peligroso que tuvo Junior de Barranquilla en la visita a Colo Colo. El rapidísimo extremo de 25 años fue muy difícil de frenar. Sobre todo cuando tenía espacio para encarar a Erick Wiemberg, quien más sufrió con él.

De hecho, Enamorado dispuso de la ocasión más clara del Tiburón en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. El estadio Monumental quedó enmudecido cuando el “99” del cuadro cafetalero logró estar solo frente a Brayan Cortés tras un pique endemoniado y un pase genial de Carlos Bacca.

Pero el Indio estuvo gigante con un achique para cerrar su arco y abrir una ovación en el reducto enclavado en Macul. Por haber perdido esa acción, Enamorado recibió severas críticas en su país. Una de ellas fue de un gran ídolo de Junior: el exportero uruguayo Sebastián Viera, quien afirmó que “está muerto”

Captura ESPN.

“Sigue sin ganar los duelos”, expuso Viera, quien fue clave en el arribo de Matías Fernández al cuadro barranquillero. Al menos el Junior llegará con una dosis de confianza a la revancha frente al Cacique: el equipo que dirige Arturo Reyes venció por 2-1 al Fortaleza en la 6° fecha del Torneo Clausura en Colombia.

José Enamorado le provocó muchos problemas a Wiemberg. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Enamorado ingresó en los 65′ del partido en lugar de Luis González en el último partido. “Apostábamos todo para sacar tres puntos muy valiosos, irnos tranquilos a casa y pensar en un partido muy importante contra Colo Colo”, aseguró el habilidoso delantero que jugó por el costado derecho en Pedrero.

“Sabemos que ellos tienen un equipo, jugadores de buen pie, pero ahora nos toca a nosotros hacer valer la localía. Debemos apostar a lo bueno que hemos venido haciendo”, apuntó también el ex Independiente Santa Fe, quien quiere replicar ante los albos la actuación en la victoria local.

José Enamorado tiene mucha fe en Junior ante Colo Colo y se escuda de las duras críticas

José Enamorado sabe que Junior puede sacar del camino a Colo Colo en la Libertadores. Pero también tiene presente que para eso será necesario un nivel muy alto que permita remontar el 1-0 recibido en Chile. “Tenemos fe y queremos pasar de ronda”, aseguró el atacante.

Y se defendió de las fuertes críticas que ha recibido por su desempeño en las últimas jornadas. “No es ansiedad ni creo que sea un mal rendimiento. Todos los jugadores queremos hacer gol, lastimosamente no se me pudo dar. En las dos me la sacó el arquero, pero eso no quiere decir que tengo mal rendimiento. No lo considero así”, expuso Enamorado.

José Enamorado ante Vicente Pizarro en el Monumental. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Una de esas tapadas a las que aludió fue la de Cortés. “El equipo viene alzando, yo vengo aprendiendo mucho más. El hecho que uno falle no quiere decir que tenga mal rendimiento. No conté con la fortuna, pero no, mal rendimiento no está”, zanjó el hábil puntero, quien tiene ganas de acallar los fustigamientos con una actuación brillante en el estadio Roberto Meléndez.

¿Cuándo es la revancha entre Junior de Barranquilla y Colo Colo por los octavos de final de la Copa Libertadores 2024?

Junior de Barranquilla será local ante Colo Colo el martes 20 de agosto en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El partido se jugará a las 20:30 horas, según el horario de Chile continental (-4 GMT).

