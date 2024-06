Chile afina los últimos detalles de lo que será su participación en la Copa América de Estados Unidos 2024. Ricardo Gareca trabaja con los jugadores que serán parte del torneo continental, aunque entre ellos no figura Charles Aránguiz. Acá te contamos las razones que lo dejaron fuera.

La llegada del Tigre a La Roja renovó la ilusión en la selección. Los éxitos del argentino con Perú, hacer crecer la esperanza en que Chile pueda volver a una Copa del Mundo. En este contexto, la Copa América asoma como la oportunidad ideal para que el entrenador vaya moldeando su idea futbolística junto con el plantel. Entre los convocados para el torneo hay varios históricos, aunque no está el Príncipe.

¿Por qué Charles Aránguiz no fue convocado por Chile para la Copa América?

El jugador de Inter de Porto Alegre no fue convocado por Ricardo Gareca. Ahora las razones de esta decisión tienen más de un argumento, lo que va desde los problemas físicos que ha demostrado en el último tiempo y que se une a que su presente deportivo no es el mejor. Además, el propio DT argentino reconoció que no ha podido hablar con el Príncipe desde que asumió en La Roja. No fue incluido en la prenómina de 55 jugadores.

Charles Aránguiz jugó por Chile por última vez el 17 de octubre. Imagen: Photosport.

Tras salir de Bayer Leverkusen, Aránguiz parecía que retomaría su nivel en Brasil. Sin embargo, las lesiones nuevamente le quitaron continuidad. Un esguince en el tobillo derecho le ha quitado participación en este 2024, en el cual solo ha jugado 1 de 5 partidos en el Brasileirao y 2 de 6 duelos en la Copa Sudamericana. Su último encuentro por Chile fue el 17 de octubre de 2023 en la derrota 3-0 ante Venezuela por las Eliminatorias.

¿Cuándo debuta Chile en la Copa América?

La Roja tendrá su estreno el viernes 21 de junio a las 20:00 horas ante Perú, en un encuentro válido por el Grupo A que también integra Argentina y Canadá.