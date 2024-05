En diálogo con Radio Cooperativa, el Tigre justificó la no convocatoria del Príncipe al certamen continental, aunque advierte que "deseo tenerlo en la Selección".

Gareca explica ausencia de Aránguiz en Copa América: "Es el único con el que no pude hablar"

Si bien hubo un consenso global entre hinchas y expertos con la prenómina de la Selección Chilena de cara a la Copa América 2024, no fueron pocos los que se sorprendieron con la ausencia en la lista de Charles Aránguiz, algo que quiso explicar el técnico Ricardo Gareca.

Lo hizo en conversación con Radio Cooperativa, donde al consultarle por la baja del volante de Inter de Porto Alegre, aclaró que con el Príncipe “fue el único jugador con el que no pude hablar“, para duelo detallar por qué no lo ha hecho, a diferencia de los otros integrantes de la Generación Dorada.

“No pude hablar por cuestiones personales de él, no quise molestarlo y no quisimos invadir esa cuestión, pero en la medida que él quiera y veamos que tiene intención de seguir en la selección lo vamos a considerar“, advierte Gareca.

Junto con reconocer que “fue el único jugador de los que hemos enfrentado y de los que tenemos conocimiento con que no pudimos hablar, pero no por una cuestión mía”, el Tigre deja en claro que Aránguiz está en sus planes de cara a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

“Preferimos no invadir ese momento que necesitaba y que deseó tener, entonces preferimos mantenernos al margen. En la medida que quiera estar en la selección, para nosotros es de sumo interés tener una conversación con él”, sentenció Ricardo Gareca.

No es la primera vez que Gareca no cita a Aránguiz

Recordemos que apenas llegó a La Roja, el técnico argentino esperaba contar con el nacido en Puente Alto para los duelos amistosos de marzo ante Albania y Francia; sin embargo, el propio DT explicó que lo marginó por un pedido del propio jugador.

“El único que me dijo que prefiere arreglar algunas situaciones personales, para esta citación, fue Charles Aránguiz, pero no es que no cuente con él para la Selección”, indicó Gareca a Las Últimas Noticias el 20 de febrero. Tal parece que todo sigue igual.

