Ricardo Gareca ya trabaja en la conformación de su primera nómina en la Selección Chilena, de cara a los juegos amistosos que sostendrá en suelo europeo, ante Albania, en Italia, y Francia en Marsella, con nombres sorpresivos a la vista.

El propio entrenador afirmó en Radio Cooperativa que sostuvo encuentros con el arquero Claudio Bravo,y abre la puerta al volante Marcelo Díaz para su regreso; sin embargo, hay un integrante de la Generación Dorada que no estará a disposición.

En diálogo con Las Últimas Noticias, le preguntaron a Gareca si hubo algún jugador que pidió no estar en la convocatoria, y explicó que “el interés nuestro es ir fecha a fecha solucionando el problema. Entonces no puedo decir ‘no voy a contar con tal jugador’“.

“El único que me dijo que prefiere arreglar algunas situaciones personales, para esta citación, fue Charles Aránguiz, pero no que que no cuente con él para la Selección”, afirmó el Tigre.

¿Cómo ha sido el paso de Aránguiz por la Selección?

El Príncipe de Puente Alto se ubica en el Top 10 de futbolistas con más juegos con La Roja, desde su debut con Marcelo Bielsa en noviembre del 2019, hasta su última presentación, en la derrota 0-3 con Venezuela, con un total de 101 encuentros.

En cuanto a números con la Selección Chilena, Aránguiz acumula un total de 7.893 minutos en cancha, con registro de siete goles, 11 asistencias, 15 tarjetas amarillas y una expulsión; donde ganó la Copa América 2015 y la Copa América Centenario.

