Universidad de Chile empieza a delinear su plantel para el segundo semestre, en el que tendrán la responsabilidad de mantener el liderato del Campeonato Nacional para alcanzar la estrella 19.

Una de las primeras movidas de Gustavo Álvarez en el actual mercado de pases fue cortar a Emmanuel Ojeda. El volante que tuvo pocos minutos en el certamen volverá a su país, ya que es pretendido por Unión de Santa Fe.

César Vaccia, DT bicampeón con la U el 99 y 2000, manifestó a Redgol que esa salida “se justifica si llega alguien de mayor jerarquía como Charles Aránguiz, esa sería una buena señal”.

Lo que no le gusta es que desarmar el plantel a mitad de año puede generar ruido interno. “Para el grupo estas decisiones no son buenas, se generan lazos de amistad más allá de que no esté jugando. Esas cosas después pueden influir en los rendimientos”, explicó.

Ojeda dejará Universidad de Chile el segundo semestre

La U y un refuerzo para el mediocampo

Vaccia explicó además que “cuando uno hace un rompecabezas mira el dibujo antes de armarlo, pero si no estaba jugando y se va a Santa Fe, parece una buena decisión para él”.

Lo que le preocupa es quedar con pocos jugadores en el plantel en la zona de medioterreno defensivo.

“El tema es si Marcelo Díaz se lesiona, a quién tiene de alternativa. Lo digo para tener otro especialista”, confesó el ex estratega azul. “Pero seguro el DT lo evaluó, aunque creo que nos quedamos sin un recambio importante”, finalizó.