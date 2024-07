Argentina puso su nombre en las semifinales de la Copa América, porque derrotó vía penales a Ecuador, tras un empate 1-1 en Houston.

Los campeones del mundo sufrieron mucho ante la Tri, de hecho se repusieron a que su máxima figura, Lionel Messi, fallara su lanzamiento desde los 12 pasos en el arranque de la definición.

El astro de Inter de Miami estaba claramente disminuido físicamente, pese a ello jugó todo el encuentro y se ganó las críticas de a uno que le gustan las polémicas, porque Martín Liberman no tuvo reparos en hablar mal del zurdo.

Liberman con todo contra Messi

El Colorado escribió una columna en El Futbolero, donde no tuvo piedad con Lionel Messi, señalando que estuvo desaparecido en el encuentro contra los ecuatorianos.

“La verdad es que Messi estuvo absolutamente ausente; evidentemente no estaba del todo recuperado, casi no intervino en el juego. Sí ejecutó el tiro de esquina que le permite a Mac Allister peinar para que Lisandro Martínez marque el primer gol del partido cuando ya iba largo el primer tiempo. Argentina no la había pasado del todo bien, pero casi no intervino”, comentó el periodista.

Messi falló su penal ante Ecuador. (Photo by Logan Riely/Getty Images)

“A Messi le costó tanto el partido, estaba tan lesionado, que incluso tomó una decisión que no suele tomar, que es picar el penal, y erró el primero. Y a partir de ahí, parecía que todo era muy difícil”, agregó sobre la Pulga.

Luego, Liberman indicó que “Argentina sufrió, sufrió muchísimo, como hacía tiempo no sufría porque no está jugando bien, no está jugando como puede con el potencial que le conocemos o con el nivel que le vimos en Qatar”.

Ahora la Albiceleste espera rival para jugar en la semifinal, el cual saldrá del ganador del partido entre Canadá y Venezuela.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.