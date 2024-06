Chile ya dejó atrás el opaco debut en la Copa América 2024 ante Perú. Los dirigidos por Ricardo Gareca necesitan sacudirse rápido del discreto empate sin goles, sobre todo considerando que ahora se viene Argentina como rival en el MetLife Stadium de Nueva York.

En la antesala de este encuentro el que tuvo el turno de hablar en la Roja fue Paulo Díaz, quien en conferencia de prensa se encargó de responderle claramente a los viudos de Gary Medel que pidieron su vuelta tras la igualdad ante los peruanos.

“Con lo que dicen de Medel, obviamente que para nosotros siempre fue importante. En este momento no está y tenemos que suplir lo que dejó él. Ha sido parte importante de la selección, ganó dos Copa América, pero seguiremos haciéndolo de la mejor manera para dejar bien puesto a Chile”, aseguró el defensor de 29 años.

En ese sentido, Díaz aseguró sobre la pareja de centrales con que ha jugado en la Roja que “me he sentido bien con mi presente en River y se ha visto reflejado en mi juego. Lo de las parejas para mí es indistinto, creo que el jugador de selección debe estar preparado para jugar con quien le toque”.

Además y a la hora de hablar sobre su futuro, el jugador de River Plate declaró que “no creo que sea el momento para hablar, pero sí me encantaría en algún momento jugar en Europa. Es el sueño de todos, pero no ha habido ofertas o nadie ha querido últimamente hacer la compra porque en River no quieren otra cosa que no sea una compra”.

“Tengo la ilusión de ir a un gran equipo europeo, pero en River estoy muy contento”, concluyó el defensor chileno.

Paulo Díaz apunta a ser titular en el Chile vs Argentina de este martes en Nueva York. | Foto: Photosport.

¿Cuándo juega Chile ante Argentina por la Copa América 2024?

La Roja enfrentará a la albiceleste este martes 25 de junio a las 21:00 (hora de Chile) en el MetLife Stadium de Nueva York. Los campeones defensores del torneo vienen de superar por 2-0 a Canadá en su debut.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.