¿Por qué no están Arturo Vidal y Gary Medel en la selección chilena en Copa América?

La Copa América 2024 es el gran desafío que tendrá Chile en el año. La Roja llega a Estados Unidos con la ilusión de hacer una buena participación, aunque en el torneo no contará con dos históricos: Arturo Vidal y Gary Medel. Revisa la razón por la que están fuera.

Ricardo Gareca solo lleva tres partidos amistosos al mando de La Roja y ha logrado que la selección muestre una cara totalmente diferente a lo venía haciendo con Eduardo Berizzo. El rendimiento positivo ante Albania, Francia y Paraguay ha hecho que los hinchas nuevamente se ilusionen con hacer algo importante a nivel continental y así proyectar al equipo que luche por la clasificación a la Copa del Mundo de 2026.

Si bien ambos jugadores estuvieron en la prenómina de 55 jugadores de Ricardo Gareca, no entraron en la convocatoria final de 26 futbolistas. El técnico ha señalado que la marginación de ambos obedece a un criterio deportivo y no a otro tipo de temas fuera de la cancha. Incluso, no ha descartado que en un futuro puedan ser llamados. Medel recientemente firmó en Boca Junios y Vidal es titular indiscutido en Colo Colo.

Los herederos de sus números

Con la confirmación de los 26 futbolistas chilenos que viajaron a la Copa América, también lo hizo el listado de los dorsales que ocupará cada jugador en el torneo. Sin dudas que una de las interrogantes, era sobre quién usaría los números de los históricos Arturo Vidal y Gary Medel.

Respecto al “8” del King, quien decidió usarla fue Darío Osorio. El zurdo es una de las figuras jóvenes de La Roja y llevará este número. El “17″ de Gary Medel será para Esteban Pavez. El volante de Colo Colo fue uno de los últimos en sumarse a la nómina.