Una vez más la selección argentina fue favorecida en la Copa América. Ahora hubo una jugada de tarjeta que no llamaron del VAR.

Hay torneos que son recordados por sus grandes partidos, por sus goles y por las figuras que participaron del evento. La Copa América 2024 no dejará huella en lo descrito, sino que por las desastrosas actuaciones arbitrales.

El juez uruguayo Andrés Matonte ya ayudó a la selección argentina ante Chile, no cobrando un penal y no expulsando a Rodrigo de Paul por falta contra Gabriel Suazo. Eso no le importó a la Conmebol y otra vez lo puso en un encuentro de la Albiceleste.

Como era de esperar, una vez más el charrúa favoreció a sus vecinos, ahora en los cuartos de final, cruce en donde los campeones del mundo chocaron con Ecuador.

Tremenda patada del Cuti Romero

No hay partido de Argentina sin polémicas arbitrales, y ahora se dio en el arranque del segundo tiempo, cuando Andrés Matonte decidió ponerse otra vez los lentes de cuero.

En una jugada muy parecida de la de Rodrigo de Paul con Gabriel Suazo, el defensor argentino Cuti Romero rechazó el balón y le dejó la plancha puesta a Moisés Caicedo, quien se fue al piso por el impacto.

Pasaron los minutos, el capitán de Ecuador Enner Valencia hacía gestos de que quería que fueran a mirar la jugada al VAR, pero como era de esperar Matonte dijo “siga, siga” y la polémica situación no fue revisada.

¿Otra vez ayudaron a Argentina?

