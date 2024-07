No se puede ver: Usuarios reportan caída masiva para ver Argentina vs Ecuador en Copa América

Una situación insólita viven miles de usuarios, tanto en Chile como en otras partes del continente. Y es que apenas minutos antes del inicio del Argentina vs Ecuador por los cuartos de final de Copa América, se cayó la app.

DGO es el único streaming habilitado para ver todos los partidos del torneo, sobre todo ahora que los canales de TV abierta Canal 13 y Chilevisión no dan ninguno de los cuartos de final.

Pero ahora los usuarios que se suscribieron y pagaron para ver a la albiceleste este jueves; o los clientes de DirecTV que lo querían ver por streaming, se toparon con todo un problema al ingresar a la aplicación.

¿Qué pasó con DGO?

Cientos de usuarios están haciendo tendencia en X (Twitter) a DirecTV, esto porque no se puede ver online el partido de Argentina ante Ecuador.

Varios reportan, de distintos países y no solo de Chile, que se les sacó de la cuenta y al volver a ingresar, no les ha cargado la página y no pueden meterse a DGO para ver el encuentro.

Diferente a televisión, donde al parecer no se han reportado problemas. Mientras que otros usuarios han informado que desde el smartphone han podido ingresar, pero no desde el SmarTV o en notebook.

¿Cómo se puede ver online el partido?

Desde RedGol confirmamos la información de los usuarios y efectivamente en smarTV o computador no se puede ver el partido. La única forma de verlo online es en el smartphone a través de la app DGO.

Problema mayúsculo, ya que es la única manera de ver online el partido de Argentina de manera legal y muchos usuarios se encontraron con el inconveniente. Desde DirecTV, por ahora solo han escrito este mensaje a quienes reportan el problema:

“Ofrecemos excusas por las molestias ocasionadas Estamos experimentando una situación temporal en DGO, la cual ya se encuentra reportada con nuestro departamento técnico”.

Revisa qué dijeron los usuarios: