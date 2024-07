No es amor, lo que Almirón siente se llama obsesión. El DT de Colo Colo quiere contar con un refuerzo para su defensa y uno de los nombres que le llena los ojos de corazoncitos es Matías Catalán.

Nominado por primera vez por Eduardo Berizzo en 2023, Matías Catalán ha sorprendido con su entrega en la Roja. De padre chileno, el defensa (o lateral derecho) ha tenido grandes presentaciones en la Selección y en su actual club, Talleres de Córdoba.

Eso hizo que se transformara en una opción real para Colo Colo. Más aún cuando no ocupa puesto de extranjeros. La confianza entregada por Berizzo y Gareca ha sido, además, siempre respondida por el del bigote.

A tanto llegó el interés por Catalán que los hinchas albos están siguiendo cada uno de sus pasos. Si nombra a Colo Colo, es noticia. Si no nombra a su equipo, también. Bueno, algo así pasó últimamente.

Lo quitó y no hablamos del bigote

Matías Catalán ha agarrado vuelo en Talleres. El chileno es uno de los titulares fijos del cuadro del pequeño y famoso hincha gritón. Es por eso que, orgulloso, siempre le ha gritado a los cuatro vientos que es de la T.

Curioso, eso ya no es así. Es decir, en su cuenta de Instagram ya no se puede leer “jugador de Talleres”. Su bio simplemente quedó sin descripción y, aparte de su lugar de nacimiento (Mar del Plata), no hay referencia a su equipo cordobés.

¿Qué onda? ¿Será que Catalán está pronto a partir de la T? Seguramente, para los hinchas de Colo Colo esto sea un paso más en adelante para cumplir una de las grandes fantasías de Jorge Almirón: que el seleccionado nacional vista la del Cacique.