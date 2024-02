La suspensión de la Supercopa sigue dejando coletazos. Arturo Vidal, en su transmisión de Twitch, habló de todo sobre lo ocurrido ese día y encendió una alarma en Colo Colo, al responderle duramente a Jaime Pizarro, ministro del Deporte y papá de su compañero Vicente en los albos.

El secretario de Estado manifestó que las declaraciones de Vidal post partido fueron desafortunadas. “A veces el jugador está inmerso en el vértigo del partido, en la definición de una final, y no tiene el alcance de lo que estaba sucediendo realmente. Esa visión que había de lo que era el partido no se condecía con lo que sucedía. Hay que condenar la violencia”, comentó porque el King quería finalizar el encuentro.

Palabras que molestaron al ex Barcelona y Bayern Munich. “Ministro del cahuín, por favor”, fue la primera reacción de Vidal. “¡No te metas! Tienes que hacer lo que tuyo, eres el ministro del Deporte, preocúpate de eso. Se mete en lo que dije yo”, agregó.

“Debe de ser que no tiene trabajo que hacer, no cacho”, complementó visiblemente molesto el 23 del Cacique por la crítica recibida por Jaime Pizarro.

Vidal baja las revoluciones

Un asunto que levanta mucho polvo en Colo Colo porque Vicente Pizarro, hijo de Jaime, juega con Vidal en el equipo. Quizás por eso es que después bajó un cambio el King.

“Qué lata porque (Jaime Pizarro) es una buena persona, yo no tengo nada contra él, lo he saludado bien. Pero cuando se meten conmigo, eso ya no va, no va”, argumentó el volante de los albos.

Condena la violencia

Vidal además explicó en su transmisión que está contra la violencia en el fútbol. “Los desórdenes y las cagadas que quedaron en el estadio ojalá no pasen nunca más en el fútbol chileno”, explicó.

Luego pide castigos para los responsables. “Ojalá que pongan medidas fuertes para los hueones que dejan están cagadas, porque esto no puede pasar”, explicó el Rey.