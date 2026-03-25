Arturo Vidal está en llamas. El King contagia energía y buenas vibras en Colo Colo, incluso cuando no juega y se queda en su casa, compartiendo su felicidad y emoción públicamente, y de forma efusiva, por el trabajo realizado por sus compañeros.

Este pasado jueves Colo Colo goleó a Deportes Concepción por 1-3, en el marco de la segunda fecha de la Copa de la Liga. Los goles fueron obra de Tomás Alarcón, Álvaro Madrid y Francisco Marchant.

Vidal venía cumpliendo funciones de líbero en la defensa, pero salió con un molestia en el isquiotibial ante Coquimbo Unido y no viajó a Concepción.

Vidal: “Que Vidal se quede en la casa, Colo Colo el Bayern Múnich”

Desde su casa el Rey Arturo prendió el streaming para compartir con los hinchas mientras veía el partido y fue un show. El King literalmente la rompió entre gritos, cánticos y festejos, además de frases para el bronce.

“¿Y quién dice que jugamos mal? Ojalá vean el partido, por favor“, dijo en un momento el ex mediocampista de la selección chilena bicampeona de América, ante la buena presentación de Colo Colo.

“Puta madre… Vidal que se quede en la casa mejor (risas)“, agregó poco después festinando que el equipo y su reemplazante controlaban a gusto las acciones contra el Conce.

Publicidad

Publicidad

ver también Basaure destaca el renacer de Vidal en Colo Colo: “Sacó ese Arturo de bronca y está a gran nivel”

Incluso, Vidal se dio tiempo para hacer comparaciones grandilocuentes: “puta qué lindo juega este equipo. ¿Es el Bayern Múnich, o no? ¿O el Barcelona?“, sentenció el King.

Resumen:

-Arturo Vidal se ausentó del partido contra Deportes Concepción por una molestia en el isquiotibial.

-El club Colo Colo venció 1-3 con goles de Alarcón, Madrid y Marchant en la copa.

-Vidal realizó un streaming para comentar el partido en vivo y gozó de lo lindo: bromeó que él mismo se tenía que empezar a quedar en la casa y comparó a Colo Colo con el Bayern Múnich y Barcelona.

Publicidad