Arturo Vidal no atraviesa un buen presente en Colo Colo, por lo que a las críticas recibidas respondió con una foto del recuerdo con Lionel Messi.

Arturo Vidal volvió a estar en el centro de la crítica luego del partido que Colo Colo perdió ante Cobreloa por 2-0, en el estadio Monumental. El King estuvo lejos de una buena versión y eso provocó que le cayeran muchos golpes.

Criticado por históricos del Cacique, meme de muchos cibernautas y apuntado por un córner muy mal lanzado fueron algunos de los juicios que se hicieron por su nivel exhibido en el Monumental.

Su presente es delicado en esta crisis deportiva que viven los albos. A eso respondió, como es costumbre, en sus redes sociales sacando a colación una foto del recuerdo junto a Lionel Messi, en Barcelona y un emoticón de silencio, además de los colores de Colo Colo en dos corazones.

El éxito conseguido en antaño lo sacó a colación en uno de los momentos más complejos de su carrera, a lo que acompañó con la letra de una canción que también nota un tono desafiante.

Vidal no acepta “críticas constructivas”

La canción que acompañó con la imagen es del artista Miky Woodz y se llama “Cero Importancia”. Vidal buscó justo la parte de la letra que más lo representan en este momento.

“Nadie va a hacer que no cumpla una ambición. No acepto críticas constructivas de alguien que no ha logrado nada. Que los míos estén bien, esa es mi misión”, comienza.

Luego se escucha “verme brillar es la única solución. Que se muera todo el que de mí no tenga buena opinión”.

El Kng tendrá dos desafíos importantes para revertir su mal presente: ante Universidad Católica en Santa Laura, este sábado, y el próximo martes frente a Alianza Lima en el Monumental.