Pese a que hace rato se acabó el mercado de pases local, en Colo Colo no pueden relajarse pensando en la conformación del plantel, sobre todo considerando que en diciembre son muchos los jugadores que termina su contrato en el club.

En la lista destacan nombres como los de Arturo Vidal, Vicente Pizarro, Brayan Cortés, Ramiro González, Marcos Bolados, Guillermo Paiva, Gonzalo Castellani, Leonardo Gil, César Fuentes, Erick Wiemberg y Emiliano Amor.

Fue justamente este último quien se refirió a esta situación contractual. Pese a que en el 2023 tuvo nula continuidad por una lesión, Amor fue clave para la clasificación del Cacique a los cuartos de final de esta Copa Libertadores y, según sus propias palabras, ganas sobran para seguir en el club.

“De la posibilidad de México no quise escuchar más porque te desconcentra y quiero que lo manejen las personas de esa oferta. Yo estoy cómodo en Colo Colo, no se me acercó nadie a hablar en el club todavía porque estábamos en instancia de octavos de final que es más importante”, afirmó el defensor central en ESPN.

En ese sentido el argentino lanzó que “yo estoy feliz, jugando mucho más contento. A veces lo hablo con amigos de que si estás en el club de la ciudad más chica del mundo, si juegas va a ser maravilloso todo, y si no juegas aunque estés en Disney, la pasarás mal”.

Emiliano Amor logró recuperar en este año en Colo Colo toda la continuidad perdida por lesión en el 2023. | Foto: Photosport.

“Acá la gente siempre me apoyó en las malas como la lesión, en las buenas cuando salimos campeones. Ahora tocó jugar octavos en un Libertadores y pasar a cuartos para enfrentar a River, por ahora es todo felicidad”, agregó.

Para cerrar, el ex Vélez aseguró que “me gustaría seguir, pero ya no queda en mis manos. En diciembre termina el contrato y toca esperar. Mi cabeza está mentalizada ahora en Everton y las tres competiciones que tenemos”.

¿Debe Colo Colo renovarle el contrato a Emiliano Amor?

Los números de Emiliano Amor en Colo Colo

Desde su arribo en mayo del 2021, Emiliano Amor ha jugado un total de 86 partidos en el Cacique, anotando dos goles y entregando dos asistencias en 6.728 minutos de juego. Con los albos el defensor ganó la Copa Chile 2021, la Supercopa 2022, el Campeonato Nacional 2022 y la Copa Chile 2023.

