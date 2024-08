La cuenta Out of Context Libertadores armó una notable producción digna de un Óscar en la previa del duelo entre albos y millonarios.

Colo Colo y River Plate animarán una de las cuatro llaves de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024. Este duelo será un choque de fuerzas algo disparejas, donde pocos ven al Cacique superando a los argentinos y avanzando a las semifinales.

Más allá de la notoria diferencia en le precio de ambos planteles, donde River gana por goleada al tener un equipo seis veces más valioso que el de Colo Colo, también hay antecedentes más o menos recientes que hablan de un favoritismo trasandino.

Sin ir más lejos en la Copa Libertadores 2022 ambos elencos se vieron las caras en el Grupo F del torneo, instancia donde el Cacique perdió en sus dos compromisos. Mientras en Santiago fue un disputado 2-1, en Buenos Aires el equipo de Gustavo Quinteros cayó goleado por un rotundo 4-0.

A pesar de todo lo antes descrito, en el fútbol siempre hay espacio para las sorpresas. Así lo están sintiendo varios hinchas en redes sociales, donde ya hay apoyo para que David le gane a Goliat en esta pasada.

Esto lo demostró la cuenta Out of Context Libertadores, quien en su perfil de Twitter e Instagram armó una notable producción digna de un Óscar en la previa del duelo entre albos y millonarios. Ahí, se recrea una mítica escena de Rocky IV, donde Adrián le dice al nacido en Filadelfia que no tiene posibilidades de vencer al ruso Iván Drago.

“Tal vez no gane, tal vez lo único que haga es aguantar todo lo necesario. Pero para ganarme tendrá que matarme. Y para matarme, deberá tener el corazón bien puesto. Y para hacer eso debe estar dispuesto a morir también”, dice Rocky antes de marcharse a Rusia, donde al igual que Colo Colo en esta pasada, tenía toda las de perder. ¿Podrá el Cacique emular la epopeya del mítico boxeador?

¿Cuándo se jugará la llave entre Colo Colo y River Plate?

Todavía falta una oficialización por parte de la Conmebol, pero ya está claro que Colo Colo disputará la ida el 17,18 o 19 de septiembre en Santiago y una semana más tarde, el 24, 25 o 16 en Buenos Aíres, será la revancha.

Según consignaron en TNT Sports, la dirigencia del Cacique ya solicitó disputar el partido de ida el martes 17 de septiembre a las 18:30 de Chile. Ahora habrá que ver si la Conmebol considera esta petición.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.