Gustavo Quinteros está muy cerca de abandonar Colo Colo luego de más de tres años de trabajo, debido a que no consiguió el título del Campeonato Nacional y el directorio de Blanco y Negro está dividido con su continuidad.

Un hecho que fue analizado por el periodista Danilo Díaz, a quien le hace ruido este asunto debido a que piensa que Quinteros puede irse solamente por la lucha de egos que hay entre los dirigentes del Cacique.

“El directorio está dividido hace rato. Entonces uno no sabe si el oficialismo, el bloque de León Vial que preside Alfredo Stöhwing, estaría dudando de Quinteros para oponerse a Mosa, que es el principal sostenedor de la continuidad de Quinteros”, confesó.

Luego manifestó que incluso es el mismo entrenador el que prefiere salir de Pedreros ante el actual escenario de vacas flacas por no asegurar la fase de grupo de Copa Libertadores. “Si van a bajar los recursos quizás no quiere seguir, sabiendo que este año el club no operó bien”, agregó.

Desgaste con el plantel y la dirigencia

Danilo Díaz manifestó además que el estilo de Quinteros puede haber cansado en el Monumental. “En una de esas puede suceder es que el estilo de conducción de Quinteros, al interior del plantel, molesta al directorio. Pero son elucubraciones”.

Detalló que “quizás hay algo que lo complica (al entrenador): cuando ganaba era mérito de la banca, de él, pero cuando al equipo no le iba bien siempre había algo: que se fueron jugadores, que cometieron errores en la conformación. Eso te va minando la relación con el vestuario, genera discrepancia con el plantel”.

Quinteros en el corazón de Colo Colo

De todas formas, el comunicador no tiene dudas en que Gustavo Quinteros quedará en la historia de los albos por lo sucedido en enero del 2021, cuando salvó al equipo de bajar a Primera B.

“Eso del descenso marca. Te salva. Y deja a Quinteros en un lugar especial del corazón del hincha de Colo Colo. Era una ignominia bajar”, manifestó categóricamente.

¿Qué títulos ganó Quinteros en Colo Colo?

Gustavo Quinteros ganó la Copa Chile del 2021, la Supercopa del 2022 y el Campeonato Nacional del 2022. Todavía puede sumar otra Copa Chile, en la final que jugará con Magallanes el 13 de diciembre.