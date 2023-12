La renovación de Gustavo Quinteros está muy complicada en Colo Colo luego de perder el título del Campeonato Nacional y estar casi descartada la clasificación directa a fase de grupo de Copa Libertadores.

Esto provocó que el oficialismo de Blanco y Negro, encabezado por el presidente Alfredo Stöhwing, no tenga el deseo de renovar el contrato del ex entrenador de Bolivia y Ecuador.

Por lo mismo es que Patricio Yáñez ya despidió al entrenador de Colo Colo, entendiendo el desgaste que hay en el proyecto que encabezó desde octubre del 2020.

“Será sano para Quinteros también. Lo dijo Stöhwing, que todo dependía del resultado, pero fue un gran ciclo. Y no tiene nada de malo. Los ciclos se cumplen, el mismo Quinteros debe querer parar un poco. Son casi cuatro años, está bien”, manifestó Yáñez en Radio Agricultura.

Además dijo “en estas condiciones no tengo claro que quiera seguir, porque no gana mal, tiene buen sueldo, pero la realidad de la billetera chica lo aleja. Y debe tener ofertas de otros países, otros equipos”.

Los refuerzos de Colo Colo pasaron la cuenta

El Pato además manifestó que esta salida de Quinteros tiene que ver con la llegada de malos jugadores, lo que imposibilitó armar un buen plantel para ganar el torneo.

“Terminar del segundo para abajo no lo pensaban en Colo Colo. Pero a la juguera hay que echar las contrataciones que no rindieron, donde hubo fracasos y termina jugando con un equipo impensado. El otro día quisieron revertir una paliza con un chico como Hernández que no tenía minutos en Primera”, manifestó el ex mundialista.

Por lo mismo es que no augura una gran temporada para el 2024 de los albos con un nuevo entrenador. “Siento que Colo Colo, con la billetera chica, no debe tener mucha expectativa. Se tienen que ir varios y no sé si traigan calidad. Traer jugadores baratos es un desafío importante. Salir a comprar con 5 lucas a la feria, traes media palta y no mucho más”, agregó.

Mala inversión de Blanco y Negro

Luego Yáñez le pegó a los dirigentes. “Salvo Mosa, los que controlan Colo Colo son tacaños. Son más bien cagados. Porque pueden aparecer las lucas cuando quieres levantar jugadores”, contó.

“Se valoran los números azules, pero si quieres invertir esto no lo hará Blanco y Negro. Las contrataciones no eran la prioridad. Corriste un riesgo y en ese sentido, no dieron ni para el campeonato local. Se deben traer dos calados. Los que se quedan no tienen nivel”, agregó el actual comentarista.