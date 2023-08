Jordhy Thompson fue protagonista en el triunfo de Colo Colo por 2-1 ante Everton, en el Sausalito de Viña del Mar. Anotó el gol de la victoria con un zurdazo espectacular al segundo palo, aunque también estuvo involucrado en una polémica con Sebastián Sáez al final del partido.

El tío del canterano del Cacique, Christian Thompson, habló con Las Últimas Noticias sobre el momento que está pasando el jugador de los albos, que este año se vio envuelto en un grave incidente de violencia de género.

“Sigue viviendo en la Casa Alba. Ha cambiado harto. Como familia, con mi mamá (abuela de Jordhy) le damos consejos. Le decimos que no salga, que no haga más lo que hizo y que no se porte mal”, manifestó quien fuera jugador de Universidad de Chile hace 20 años.

Luego agregó que los consejos que le entregan desde Antofagasta, donde vive la familia, es que “siga enfocado en lo que él fue a hacer para allá: a jugar, ser profesional y seguir cumpliendo sus sueños”.

Drama familiar

Christian Thompson además comentó la dura infancia que vivió Jordhy por la pérdida de dos seres queridos. “Se fue a los siete años para Santiago. Su papá Luis, que es mi hermano, falleció en 2013 en un accidente de trabajo y en 2018 falleció su abuelo, Luis”.

Esa muerte marcó mucho a Thompson. “Él era el que lo llevaba a Santiago y lo traía de vuelta, hacía todos esos viajes”.

Por eso es que el joven jugador extraña a sus familiares cercanos y les gustaría tenerlos en Santiago. “De repente me dice “tío, véngase para acá”. Por mí me iría, pero tengo familia acá en Antofagasta. Quizás más adelante vamos a irnos y todo eso”.

Finalmente manifestó que extrañan en el norte a Jordhy. “En unos días, el 10 de agosto, cumplirá 19 años, pero no cero que venga (a Antofagasta) porque tiene que entrenar y concentrar”, cerró el ex jugador de la U.