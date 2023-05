Tabla de posiciones: Colo Colo empata y no puede despegar en el Campeonato Nacional

Colo Colo no pudo sostener su resultado positivo y terminó igualando con Unión Española 1-1. Alexander Oroz abrió la cuenta para el Cacique a los 15′, pero Rodrigo Piñeiro rescató un empate para los locales recién iniciada la segunda parte del encuentro.

Con esto, albos e hispanos repartieron puntos en el Campeonato Nacional. El Cacique se mantuvo tercero con 23 puntos, aunque puede ser desplazado dependiendo de lo que haga Universidad de Chile. Mientras que Unión escaló hasta el quinto puesto con 20 y esperará lo que haga Universidad Católica.

Antes, Audax Italiano sacó un necesitado triunfo sobre Magallanes, que se sigue en la zona roja de la tabla de posiciones. Los itálicos vencieron 2-1 a la Academia, alzándose hasta el undécimo puesto (16) y dejando al Manojito de Claveles sin moverse del último puesto con sólo ocho puntos

El resto de la fecha 14 se desarrollará durante este domingo y lunes. Huachipato, el segundo en la tabla (25), abrirá la jornada dominical ante Ñublense. Luego, se enfrentarán Union La Calera vs Coquimbo Unido, Deportes Copiapó vs Universidad Católica y Curicó Unido vs Palestino.

Cobresal, el único líder por ahora (26), jugará en el inicio de semana con Universidad de Chile, el cuarto de la tabla de posiciones (21). La fecha la cerrarán O’Higgins y Everton, que se enfrentarán también el lunes.

La tabla de posiciones del Campeonato Nacional