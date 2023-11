Eduardo Berizzo ya es historia como DT de la Seleccion Chilena. El Toto abandono el buque tras el empate ante Paraguay y ahora el equipo nacional buscara sacar puntos en Quito, ante Ecuador, con el interino Nicolás Córdova, quien tomo de emergencia al equipo el viernes.

Y como el puesto de entrenador está vacante, considerando que Córdova no seguirá como técnico una vez finalizada la expedición a Quito, ya empezó la danza de nombres que se suenan para tomar el buque. Entre ellos, por ahora, el favorito es Gustavo Quinteros.

El DT de Colo Colo, con experiencia en selecciones, ha dicho varias veces que le interesa tomar el equipo nacional. Y en Colo Colo están conscientes de que es probable que les vengan a buscar al técnico, por lo que desde ya están sondeando posibles reemplazantes.

Los nombres que suenan en Colo Colo por si Quinteros parte a la Roja

Según consigna el medio DaleAlbo, son cuatro las cartas que están sonando en caso de que Quinteros se vaya a la Selección: Gabriel Heinze, Beñat San José, Gustavo Costas y Jaime García. Entre ellos estarían las chances de reemplazar al actual entrenador albo.

Heinze está sin club desde que salió de Newell´s Old Boys. Sin embargo, la gran complicación pasa porque el DT suena en clubes poderosos como Boca Juniors y Racing Club, además del Toluca mexicano. Un técnico con un perfil explosivo y que su paso por los leprosos estuvo marcado por las polémicas.

Mucho más moderado en sus formas es Beñat San José. El DT, al igual que Quinteros, tuvo un paso por Universidad Católica y salió campeón ahí. Actualmente está en Bolívar de Bolivia, con los que llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores, con Ronnie Fernández de figura.

Jaime García también es carta. El ex Ñublense está sin club desde que dejó los diablos rojos a mediados de este año. Actualmente está en Europa y no ha ocultado sus ganas de volver a dirigir, incluso postulándose a la Roja ahora que Berizzo no es DT.

Por último, la chance de Gustavo Costas también gusta. El DT argentino tuvo un buen paso por Palestino durante la temporada 2022 y tras un mal paso por la selección boliviana, donde no sumó victorias, ahora está cesante y buscando un nuevo paso en su dilatada carrera.

¿Cuáles son los números de Gustavo Quinteros en Colo Colo?

Gustavo Quinteros ha dirigido un total de 149 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos acumula 76 triunfos, 41 empates y 32 derrotas. Además, suma un Campeonato Nacional, una Copa Chile y una Supercopa de Chile.

¿Cuándo juega Chile con Ecuador?

La selección chilena volverá a las canchas el próximo martes 21 de noviembre. Desde las 20:30 horas la Roja visita a Ecuador por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

