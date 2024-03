Un mal partido se jugó este domingo por la quinta fecha del Campeonato Nacional, donde Coquimbo Unido y Colo Colo igualaron 0-0 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

La jugada más polémica del partido tuvo como protagonista al defensor albo Maximiliano Falcón, quien lesionó al juvenil delantero Dixon Pereira, que recién había ingresado al terreno de juego.

Rodrigo Araya, médico de Coquimbo, explicó el problema médico que sufrió el joven de 17 años, que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial en ambulancia: “cuando entramos a la cancha y lo auscultamos, evidenciamos que el pulmón derecho ventilaba menos que el izquierdo. Obviamente lo sacamos y llamamos a la ambulancia de inmediato”.

Para analizar la jugada de Peluca, en RedGol tomamos contacto con una leyenda de Colo Colo, porque hablamos con Severino Vasconcelos, quien le mandó un recado al uruguayo.

“Yo vi la jugada y pienso que fue muy fuerte con el muchacho, no sé si fue con mala intención, pero se tiene que controlar un poco, no puede ir a todas las jugadas fuerte, es complicado y lo hizo ante un jugador que está empezando su carrera. Yo creo que va a recuperarse (Dixon Pereira), pero es complicado porque Falcón va a ser mirado por el resto de los jugadores, se tiene que controlar”, comentó el ex seleccionado del Scratch.

Severino extrañó a Vidal

El ex 10 de Colo Colo también habló del nivel que mostró el equipo de Jorge Almirón, el que fue pobre y lo deja lejos de los puestos de avanzada.

“Colo Colo no está bien, no está óptimo, está perdiendo muchos puntos y así como está se complica mucho en la pelea por el campeonato, ya tiene dos derrotas y un empate”, explicó.

Por último, Severino Vasconcelos extrañó la presencia de Arturo Vidal, quien no viajó a Coquimbo por decisión técnica.

“El equipo jugó mal y Arturo es importante, él está siendo muy criticado y me parece que eso está muy mal, porque todos tienen un respeto con Arturo cuando entra a la cancha porque siempre quiere ganar y hoy no jugó y Colo Colo no jugó bien, le hace falta, es un jugador con mucha experiencia”, cerró.

