Manuel De Tezanos salió en defensa de Maximiliano Falcón. El defensa de Colo Colo fue protagonista de una acción sobre el final del partido del Cacique como visita contra Coquimbo Unido, que terminó con el joven debutante, Dixon Pereira, trasladado en ambulancia a un centro asistencial.

Tal como informó el médico de Coquimbo, Rodrigo Araya, el canterano del Pirata sufrió una fractura en el quinto arco costal, lo que además le generó una pequeña rotura de pulmón. Esto producto del choque con el Peluca.

“Mira, se chocan. Chocan (…) De hecho, después se para e inmediatamente pide él (ayuda). Se para y le pide perdón altiro”, comentó De Tezanos en Twitter junto al video de la jugada.

Junto a la publicación, el periodista sostiene que Falcón no tuvo mala intención: “en esta jugada hizo lo que hace cualquier central de Primera División: ir con todo a un duelo áereo”.

El Peluca siempre mira la pelota

“Nunca mira a Dixon Pereira (es más: es Pereira el que lo mide) y el de Coquimbo termina lamentablemente lesionado. Ojo con esta regla de los jugadores jóvenes que suman el doble de minutos. Espero que no ocurran más desgracias como esta”, complementó el amigo del balong.

Cabe recordar que, tras el partido, el mismo Maximiliano Falcón manifestó lamentó la lesión de su joven colega y negó ser mala leche tras las reacciones del fútbol nacional por el hecho.

“Es una jugada de partido, no tengo la intención de pegarle. Soy bruto, pero no soy mala leche, fue una jugada fortuita. Hablaré con él después que salga de pabellón, por lo que me dicen no es nada grave”, sentenció el Peluca.

