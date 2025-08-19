Colo Colo vive una verdadera teleserie por la salida de Jorge Almirón. Es un hecho que saldrá, pero no hay claridad sobre su reemplazante. Dante Poli le bajó el pulgar al principal candidato.

Los Albos perdieron totalmente la paciencia con el argentino luego de la muy fea derrota con Universidad Católica, donde los hinchas pidieron a gritos que se vaya el entrenador que los hizo campeones en 2024. Solo detalles administrativos frenan su partida.

Dante Poli no quiere a este entrenador en Colo Colo

Dando por hecha la salida de Jorge Almirón, que debería oficializarse en las próximas horas, ha comenzado la danza de nombres para arribar a Colo Colo. Han sonado Claudo Borghi, Marco Antonio Figueroa y hasta Mario Salas dan vueltas en Macul.

Lo cierto, es que todo apunta a que Héctor Tapia asumirá como entrenador interino. Tito es el actual jefe de las divisiones del club, cargo al que llegó hace poco con un proyecto. El asumir en el primer equipo podría interferir en este plan.

“Él llegó recién a sentar un proyecto, fueron a una especie de licitación, donde varios lo hicieron, ex jugadores de Colo Colo que presentaron un proyecto que pretendían hacer con las series menores”, comenzó diciendo Dante Poli en Radio Futuro.

Tito Tapia volverá a ser DT de Colo Colo. Imagen: Photosport

Si bien Poli reconoce los pergaminos de Tito Tapia, quien fue campeón con los Albos en 2014 y alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores 2018 con este club, al ex defensa de Universidad Católica no le parece que se quede como DT de Colo Colo más allá del interinato.

“Que me vengan a decir ahora que Héctor Tapia puede ser uno de lo que aspire a quedarse con ese lugar, a mí me parecería un despropósito“, cerró Dante Eugenio Poli. El debut de Tapia como técnico interino de Colo Colo será ante Palestino el viernes 22 de agosto a las 15:00 horas.