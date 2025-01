Emiliano Amor era hasta ahora uno de los únicos jugadores que abandonaron el Cacique a finales del 2024 que aún no encontraba club, incluso se llegó a hablar de un eventual regreso al cuadro albo tras la sorpresiva salida de Maximiliano Falcón, no obstante, todo eso fue descartado en las últimas horas por Blanco & Negro y Daniel Morón, quien, en su faceta de Gerente Técnico, indicó no haber hablado con Amor desde su despedida en diciembre del 2024.

Es en ese contexto que las posibilidades de seguir jugando de Amor continuaban solamente en el extranjero y al parecer, todo eso llegó a buen puerto.

Emiliano Amor tiene nuevo club para 2025

El periodista argentino y especialista en el mercado de fichajes, Thiago Álvarez Rico, publicó en su cuenta de ‘X’ (antes Twitter) que Emiliano Amor será nuevo jugador de San Lorenzo.

Eso no es todo, porque el comunicador adelantó que el defensor argentino llegará al “Cuervo” en calidad de jugador libre tras su paso por Colo Colo y que firmará contrato por dos años, es decir, hasta diciembre de 2026.

De esta manera, Amor vivirá una nueva experiencia en el fútbol argentino tras sus anteriores pasos por Vélez Sarsfield (donde debutó), Aldosivi y San Martín de Tucumán. El defensor argentino-sirio jugó en su paso por Colo Colo 99 duelos, anotando seis goles y levantando seis trofeos de campeón; Dos títulos de Primera División (2022 y 2024), dos Copa Chile (2021 y 2023) y dos Supercopas (2022 y 2024).

San Lorenzo, por su parte, busca revitalizarse tras haber tenido un 2024 para el olvido, donde se ubicó en la 24° de la Liga Profesional de Argentina con 29 puntos, superando solamente a cuatro clubes del balompié trasandino, Newell’s, Sarmiento, Banfield y Barracas Central respectivamente.