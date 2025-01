Colo Colo no lo pasó bien en su último amistoso pero ahora da vuelta la página para poner la mira en su primera final del 2025. La próxima semana el Cacique enfrenta a la U de Chile en la definición de la Supercopa, duelo que para mucho se vivirá como una revancha.

El Bulla tiene sangre en el ojo luego de la increíble remontada del Eterno Campeón en el cierre de la temporada, pero al frente buscan sacarse la espina de no haberles ganado en 2024. O eso es lo que algunos pensaban hasta que apareció Arturo Vidal.

El King habló luego de la derrota con Racing en el Estadio Monumental y adelantó el cruce con el elenco estudiantil. Pero lo que nadie esperaba fue una frase con la que el bicampeón de América calentó y con todo el partidazo que se viene.

Arturo Vidal calienta la Supercopa con “burla” a la U

Muchos pensaban que Arturo Vidal había quedado con la bala pasada luego de no poder ganarle ningún Superclásico a la U en el 2024. En su retorno, el King lamentó perder el invicto en el Estadio Monumental y no celebró ante el archirrival, lo que anticipaba una Supercopa especial para él.

Arturo Vidal le tocó la oreja a la U previo a la Supercopa del próximo sábado. Foto: Photosport.

Pero luego del partido con Racing, el volante demostró todo lo contrario y elogió al archirrival. “A la U la vi bien ayer (viernes), han descansado más que nosotros, tres partidos cada siete días. Creo que han hecho una pretemporada en Chile que le ha ayudado mucho, se vio bien con uno menos“, señaló sobre el amistoso del Bulla con River Plate.

Aunque el bicampeón de América remarcó que el Cacique hizo un desgaste mayor, especialmente al salir del país. “Para nosotros el viaje a Uruguay fue duro, jugamos dos partidos en canchas muy malas. Tuvimos viaje de dos horas, volver a Chile, tener este partido… este partido nos ayudará mucho para sacar conclusiones y mejorar lo malo que se hizo hoy“.

Fue tras ello que Arturo Vidal comenzó a torear y con todo a la U. Al ser consultado sobre si era una meta el ganarle al Bulla en el centenario, el King fue categórico. “No, la meta 2025 es ganar la segunda, esa es la meta de Colo Colo este año“.

Un periodista le recordó al volante que en 2024 no pudo celebrar ante el archirrival, a lo que respondió con un potente mensaje. “¿Pero quién quedó con la copa? Si esto no se trata de ganarle a un equipo, se trata de ganar campeonatos, títulos, los que se van a recordar toda la vida. No un clásico“, sentenció.

Arturo Vidal está enfocado en lo que será la Supercopa de Chile ante la U. El King quiere levantar el primer título del centenario albo ante el Romántico Viajero, al que le restó importancia en un 2025 donde el principal objetivo es la Copa Libertadores.

¿Cuándo se juega la Supercopa?

Arturo Vidal y Colo Colo esperan por el choque con la Universidad de Chile en la Supercopa. El duelo está programado para este sábado 25 de enero a partir de las 12:00 horas en el Estadio La Portada de La Serena.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal desde su regreso a Colo Colo?

Arturo Vidal comienza oficialmente su segundo año desde que volvió a Colo Colo. En su primera temporada, el King jugó 35 partidos oficiales en total, marcando 8 goles, aportando con 3 asistencias y alcanzando los 2.753 minutos dentro de la cancha.