El mercado de pases registró un sorpresivo movimiento, ya que uno de los jugadores que defendió a Audax Italiano en la última temporada firmó por San Lorenzo de Almagro.

Así como jugadores llegan al Campeonato Nacional, otros dejan el torneo. Los Itálicos no tuvieron una buena campaña en el 2024 y solo los resultados del segundo semestre los salvaron de perder la categoría. En el 2025 no contarán con uno de sus futbolistas habituales.

San Lorenzo se lleva a un jugador de Audax Italiano

Emanuel Cecchini fue una de las piezas rescatables de Audax Italiano durante el 2024, teniendo bastante continuidad. Había terminado contrato con el club y finalmente se confirmó que no seguirá en La Florida, porque dará el salto a un grande de Argentina y firmará en San Lorenzo.

Emanuel Cecchini deja a Audax. Imagen: Photosport.

Son varios los medios argentinos que dan por hecho la firma de Cecchini con el Ciclón y solo falta la oficialización. El jugador llega en condición de libre y se incorporará en los próximos días a los entrenamientos de San Lorenzo, club que es dirigido por Miguel Ángel Russo.

El Ciclón pasa por una grave crisis económica, lo cual los hace querer a jugadores que en lo posible, se encuentren con el pase en su poder. No hay muchos fondos para comprar, por lo que el ahora ex futbolista de Audax Italiano llega a un grande que no lo está pasando muy bien.

De esta manera, Cecchini regresa al fútbol argentino, donde ya militó en Banfield, Unión de Santa Fe y Gimnasia de La Plata. También jugó en Malaga de España, León de México y Seattle Sounders de Estados Unidos. Ahora aterriza en el Nuevo Gasómetro.