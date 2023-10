Colo Colo mira atento a lo que pasa con sus figuras en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. El Cacique tiene a siete de sus figuras en el torneo y una de ellas aprovechó de mandarle un claro mensaje a Gustavo Quinteros.

Daniel Gutiérrez habló con el sitio oficial de la selección y aprovechó de enviarle un palo al técnico. El defensor ha sido titular junto a Chile en los dos primeros partidos de la fase de grupos y sacó pecho, presionado al DT para que lo considere más en el club.

“He demostrado que puedo jugar. Pese a tanto tiempo parado, me he sentido bien y me he preparado para este momento. Quiero seguir así, sumando minutos”, fueron los dichos del zaguero para encender la polémica.

Gualberto Jara y el palo de Daniel Gutiérrez a Gustavo Quinteros

Tras destaparse la polémica entre Daniel Gutiérrez y Gustavo Quinteros, históricos de Colo Colo no se quedaron callados. En conversación con RedGol, Gualberto Jara se refirió a los dichos del defensor y aseguró que antes de reclamar, hay que ganarse la camiseta.

“Es cierto que las oportunidades se las tiene que ganar el jugador en los entrenamientos, mostrando todo, aprovechando la oportunidad en los partidos”, dijo el otrora técnico interino del Cacique.

Gualberto Jara señaló que Colo Colo debe aclarar su proyecto con los juveniles. “Tiene que haber una línea definida de parte del técnico. Gutiérrez anduvo muy bien en una etapa muy difícil como la del descenso. Lo hizo muy bien y y de repente desapareció del grupo principal, no tuvo oportunidad y eso hace que se pierda la confianza, regularidad y madurez que se logra con los partidos”.

En esa misma línea, el ex técnico interino del Cacique recalcó que debe haber un trabajo en conjunto. “Es parte del conocimiento profundo que puedan tener del jugador. Con los jóvenes uno debe tener un conocimiento profundo de sus condiciones, cualidades, funcionamiento, qué posición le sacará provecho”.

“Ahí ver y darle confianza, porque venía como central en menores, luego fue lateral y le fueron cambiando. Eso lleva su tiempo y debemos tener confianza los técnicos para que vayan madurando”, añadió.

Finalmente, Gualberto Jara señaló que Daniel Gutiérrez no es el primero en esa situación. “Es un poco el sentir de estos chicos. Son varios que pasaron por esa misma situación. El mismo Vicho Pizarro, que también dejó de aparecer entre los titulares, el otro Gutiérrez. Definir un poco la línea y que estén conscientes entrenadores, dirigentes y los propios jugadores, que sepan cómo va el proceso con el técnico”.

¿Cuáles son los números de Daniel Gutiérrez esta temporada en Colo Colo?

En lo que va de temporada, Daniel Gutiérrez ha jugado un total de 21 partidos oficiales por Colo Colo. No registra goles ni asistencias, sumando 1.115 minutos disputados.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo volverá a la acción en el Campeonato Nacional el próximo martes 7 de noviembre. Desde las 19:00 horas enfrenta a Magallanes por el partido pendiente desde la fecha 22 del torneo.

